Závod WEC v Austinu vyhrál tým Rebellion Racing, v LMGTE – PRO slaví Aston Martin

Švýcarský tým Rebellion Racing dokázal v Austinu maximálně využít výhodně nastavený systém hendikepu za úspěch. Prototyp Rebellion R13 Gibson #1 byl nejrychlejší v obou trénincích a následně s ním Gustavo Menezes a Norman Nato vybojovali také třetí pole position v této sezóně v řadě.

Do šestihodinového závodu za volantem vozu #1 odstartoval třetí člen posádky Bruno Senna, který v prvních zatáčkách dokázal udržet první místo před oběma Toyotami a rychlým polem vozů LMP 2, čímž položil základ pro pozdější vítězství. Každý z členů posádky týmu Rebellion Racing podal bezchybný výkon a prototyp švýcarského týmu vždy přišel o první pozici pouze po zastávce v boxech. V běžném provozu na trati výkonnostně omezené Toyoty na vůz R13 ztrácely.

Poslední stint závodu nakonec vyšel na domácího Američana Gustava Menezese, který prototyp švýcarské stáje vítězně dovezl do cíle a na stupních vítězů mohl oslavovat společně se Sennou a Natem. Interní souboj vozů Toyota o druhé místo rozhodlo mírnější nastavení hendikepu za úspěch ve prospěch prototypu #8. Posádka Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima, Brendon Hartley dojela na druhém místě s náskokem dvou kol na lídry šampionátu z Toyoty #7 Jose Mariu Lopeze, Kamuje Kobajašiho a Mika Conwaye.

Swiss LMP1 team @RebellionRacing has claimed its second ever WEC victory after dominating today’s Lone Star Le Mans, round 5 of Season 8, driven by @followgustavo @NatoNorman and @BSenna led the 6-hour race from start to finish🏆🥇#6HCOTA #WEC pic.twitter.com/C3XoXIR3Vs — WEC 🤠 🇺🇸 (@FIAWEC) February 24, 2020

Lopez, Conway a Kobajaši mají po třetím místě v Austinu na svém kontě po pěti závodech z osmi 112 bodů a vedou šampionát s náskokem 5 bodů na Buemiho, Hartleyho a Nakadžimu. Jezdci Rebellion Racing Gustavo Menezes, Norman Nato a Bruno Senna mají na kontě po druhém vítězství sezóny 93 bodů.

Di Resta, Albuquerque a Hanson vyhráli v LMP 2

Ve třídě LMP 2 vyhrál šestihodinovým závod WEC na Okruhu Amerik tým Zaka Browna United Autosports s prototypem Oreca 07 Gibson #22, v jehož kokpitu se pravidelně střídá posádka Paul di Resta, Felipe Albuquerque, Philip Hanson.

Jezdecká trojice United Autosports porazila Gabriela Aubryho, Willa Stevense a Ho-Pin Tunga, kteří se střídali v Orece 07 Gibson #37 týmu Jackie Chan DC Racing. Třetí místo získal sesterský vůz stáje Jackieho Chana #38, který startuje pod hlavičkou týmu Jota Sport. Ve voze #38 se střídali Roberto Gonzalez, Anthony Davidson a Antonio Felix da Costa. Díky druhé a třetí příčce vozů #37 a #38 měla na stupních vítězů dvojnásobné zastoupení pneumatikářská značka Goodyear, která v LMP 2 soupeří s Michelinem.

The No. 22 @UnitedAutosport entry took the overall LMP2 victory in the ORECA 07 driven by @AlbuquerqueFil @PhilHansonRace and @PaulDiResta. It is the second victory in a row for the British-based team🏆🥇#6HCOTA #WEC pic.twitter.com/CXrcW0wZp7 — WEC 🤠 🇺🇸 (@FIAWEC) February 24, 2020

Tým United Autosports se díky nedělnímu triumfu posunul do čela třídy LMP 2, na druhý tým Jackie Chan DC Racing má náskok 4 bodů. Třetí pozici drží vůz startující pod hlavičkou Jota Sport, který na United Autosports ztrácí 17 bodů.

Pro United Autosports to je v Austinu druhé vítězství v řadě po prosincové osmihodinovce v Bahrajnu.

Triumf pro Aston Martin Racing v LMGTE – PRO

Ve třídě LMGTE – PRO, která má stejně jako LMP 1 status mistrovství světa, v Austinu zvítězila dánská dvojice ve službách Aston Martin Racing Nicki Thiim, Marco Sorensen. Thiim a Sorensen předvedli s vozem Vantage #95 velmi suverénní výkon po startu z pole position a pro vítězství si dojeli stylem start – cíl.

Dánští piloti Aston Martin Racing tak po Bahrajnu vyhráli druhý závod v řadě, v sezóně 2019/2020 celkově již třetí a vedou pořadí své třídy s průběžným ziskem 109 bodů.

The No. 95 @AMR_Official car took a lights-to-flag victory in LMGTE-Pro class as @NickiThiim and @Marco_sorensen both produced a flawless drive at the wheel of the Aston Martin Vantage AMR🏆🥇#6HCOTA #WEC pic.twitter.com/NWUmnIZ9Jl — WEC 🤠 🇺🇸 (@FIAWEC) February 24, 2020

Druhé místo v Austinu získala posádka Porsche 911 RSR-19 #92 Michael Christensen, Kevin Estre, na místě třetím dojeli James Calado a Alessandro Pier Guidi s vozem Ferrari 488 GTE Evo #51. Calado s Pier Guidim jsou po pěti závodech na druhém místě tabulky s aktuálním ziskem 83 bodů. Christensen a Estre mají průběžně stejný bodový zisk, ve prospěch jezdců Ferrari ale nyní hraje vítězství ze Šanghaje.

Ve třídě LMGTE – AM v Austinu zvítězili Jonathan Adam, Charlie Eastwood a Salih Yoluc, kteří společně tvoří posádku Astonu Martin Vantage #90 týmu TF Sport. Pro zmíněnou trojici to bylo v této sezóně po Fudži a Šanghaji již třetí vítězství, v celkovém pořadí ztrácejí piloti týmu TF Sport na vedoucí trojici týmu AF Corse Emmanuel Collard, Nicklas Nielsen, Francois Perrodo pouhé dva body.

.@OfficialTFSport took its third win of the season in LMGTE Am as the No. 90 car driven by @ceastwood28 @JonnyAdam and @SYoluc crossed the finish line first in their Aston Martin Vantage AMR🏆🥇#6HCOTA #WEC pic.twitter.com/bOZJjywn1l — WEC 🤠 🇺🇸 (@FIAWEC) February 24, 2020

Sezóna světového šampionátu FIA WEC bude pokračovat šestým závodem 20. března na floridském Sebringu.

Sestřih šestihodinového závodu FIA WEC v Austinu

Foto: Rebellion Racing