Závod WEC na Sebringu byl zrušen kvůli koronaviru

Ve středu večer podepsal prezident USA Donald Trump zákaz cestování do USA ze 26 evropských zemí, mezi které patří i Francie a Německo. Důvodem zákazu je snaha zabránit šíření nemoci Covid-19 za Atlantikem. Zákaz bude platit od tohoto pátku, tedy přesně týden před původně plánovaným startem závodu WEC na 1000 mil na floridském okruhu Sebring.

Zákaz cestování z Evropy do USA pochopitelně ochromil velkou část týmového personálu i jezdců, kteří tak přišli o jakoukoliv možnost dostat se z Evropy na místo konání šestého závodu sezóny 2019/2020. Tyto problémy by se týkaly třeba i tovární stáje Toyota, která je sice japonským týmem, ale evropské sídlo má v Kolíně nad Rýnem a velká část zaměstnanců týmu je z Německa.

Do USA by se také nemohly dostat členové továrního týmu Porsche, pochopitelně také zaměstnanci AF Corse, italské stáje, která se ve WEC stará o program Ferrari v LMGTE - PRO, německý tým Project 1 z LMGTE - AM nebo francouzský Signatech Alpine, který působí v LMP 2.

Rozhodnutí o zrušení závodu WEC na Sebringu vydalo vedení šampionátu po společné schůzi, která se konala krátce po podepsání zákazu cestování z Evropy do USA prezidentem Trumpem.

Jedná se o historicky první zrušení závodu se statusem FIA mistrovství světa, který byl zrušen z důvodu virové pandemie.

V rámci závodního víkendu Super Sebring, který měl být druhým rokem společný pro světový šampionát FIA WEC a zámořský šampionát IMSA WeatherTech SportsCar Championship, se stále počítá s uskutečněním slavného dvanáctihodinového závodu série IMSA, jehož 68. ročník je naplánován na sobotu 21. března.

Velká většina týmů a jezdců ze série IMSA WSC je z USA, a proto je neovlivní zákaz cestování z Evropy.

Foto: FIA WEC