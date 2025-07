Závod ve Spa jsem si užil. Vše se nám sešlo, tvrdí po GP Belgie Lawson

Přestože byl v obou kvalifikacích a ve sprintu úspěšnějším pilotem stáje Racing Bull Iscak Hadjar, v nedělní velké ceně se situace otočila, když díky osmé příčce dokázal bodovat pouze Liam Lawson.

Lawsonovi k dobrému výsledku pomohlo i dobré načasování zastávky, když na suché pneumatiky přezul již ve 12. kole, tedy o něco dřív než jeho kolega Hadjar.

„Dnešek jsem si opravdu užil. Často v těchto podmínkách chcete jen přežít, takže jsem velmi rád za tým a za to, jak se vše sešlo,“ poznamenal v tiskovém prohlášení Lawson, který v posledních šesti velkých cenách bodoval celkem třikrát.

„Vždycky je to složité, když přezouváte na suché pneumatiky, ale auto bylo rychlé a v čistém vzduchu jsme měli skvělé tempo. V šampionátu je to vyrovnané, takže rozhodují detaily. Teď se jen musíme postarat o to, abychom si udrželi tempo a vstoupili do letní přestávky v dobrém rozpoložení,“ dodal Novozélanďan.

O poznání horší neděli než Lawson prožil Hadjar, který byl klasifikován se ztrátou jednoho kola jako poslední. Francouze nicméně přibrzdilo pozdější přezutí na pneumatiky do sucha a podle jeho vyjádření také technické problémy.

„Bohužel jsme měli téměř celý závod problém s vozem, kvůli kterému jsem ztrácel poměrně hodně času na kolo. Důvody ještě prověříme, ale během jízdy jsem si toho byl vědom. Přesto jsem dělal, co jsem mohl,“ prohlásil Hadjar.

„Bylo to velmi frustrující, protože jsem měl pocit, že auto jinak funguje opravdu dobře. Byla to škoda i pro tým, protože všichni odvedli úžasnou práci,“ uzavřel pilot stáje Racing Bulls