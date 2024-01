Závod v Madridu nutně neznamená konec F1 v Barceloně, tvrdí Domenicali

Okruh Circuit de Barcelona-Catalunya je nedílnou součástí kalendáře F1 již od roku 1991. Jak však dnes oznámila F1, od sezony 2026 bude Velkou cenu Španělska hostit nový okruh v Madridu.

Toto oznámení uvalilo budoucnost tradičního barcelonského okruhu, který byl v minulosti dějištěm řady oficiálních i privátních testů F1, do nejistoty, jelikož je pro jeho existenci pořádání velké ceny formule 1 velmi důležité.

Šancí by pro katalánský okruh mohla být alternativa, která by spočívala v tom, že by Španělsko hostilo dvě velké ceny v roce. Nešlo by přitom o žádnou novinku, protože v letech 2008 až 2012 se vedle barcelonského závodu konala také Velká cena Evropy ve Valencii.

Šéf F1 Stefano Domenicali tuto možnost ještě vloni v létě víceméně vylučoval, s ohledem na počet zájemců o pořádání velké ceny, ale nyní již hovoří jinak.

„Skutečnost, že budeme závodit v Madridu, nevylučuje, že bychom do budoucna nemohli zůstat v Barceloně. Již nyní probíhají jednání o tom, zda bychom mohli i nadále zůstat v Barceloně, s níž máme velmi dobré vztahy,“ uvedl Domenicali pro oficiální web F1.

„Španělsko je trh, který před několika lety nebyl centrem našeho zájmu. Nyní se však stalo velmi důležitým“ dodal Ital.