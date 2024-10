Závod v Austinu naznačí, zda má letos Ferrari šanci vyhrát Pohár konstruktérů, tvrdí Sainz

Ačkoliv Ferrari v Poháru konstruktérů momentálně na vedoucí McLaren ztrácí 75 bodů, jde o ztrátu, kterou lze ve zbývajících šesti závodech teoreticky stáhnout.

Důležitá však bude především forma červených monopostů, která byla v letošní sezoně hodně kolísavá. V posledních závodech před podzimní přestávkou však měli piloti Ferrari dobrou rychlost, především pak v závodech, během kterých se zdálo, že v Maranellu konečně vyřešili problémy s poskakováním monopostu.

Podle Carlose Sainze však teprve závod v Austinu, který se pojede na „více standardním“ okruhu, ukáže, jaké naděje si může dělat Ferrari pro zbývající část letošní sezony. Velké ceny v Monze (kde Ferrari vyhrálo), v Baku a v Singapuru podle něj totiž nebyly dostatečným měřítkem.

„Čím více závodů od Monzy absolvujeme, tím získáváme větší jistotu, že vylepšení, která jsme nasadili na auto, začínají fungovat prakticky všude,“ prohlásil Španěl, jehož slova cituje Autosport.

„Stále jsem ale tvrdil, že dokud nepojedeme v Austinu a nevyzkoušíme je na normální trati, nebudeme schopni změřit, jak moc jsme se vlastně zlepšili oproti tomu, co jsme zažili v Zandvoortu či ve Spa. Myslím, že to pro nás bude zatím nejdůležitější test, abychom zjistili, zda všechna ta vylepšení fungují správným směrem,“ podotkl dále Sainz, jehož tým se stále nechce vzdát šance na zisk Poháru konstruktérů, který Ferrari naposledy získalo v roce 2008.

„Myslím, že na naši víru ve vítězství v Poháru konstruktérů bude mít vliv několik dalších závodů. Pokud by od této chvíle až do konce sezony byly všechny závody podobné Singapuru, Baku a Monze, věřili bychom, že to dokážeme. Pokud ale v Austinu, Mexiku a Brazílii, tedy na standardnějších tratích, uvidíme, že zaostáváme a jsme na tom jako v Zandvoortu nebo ve Spa, naše víra samozřejmě klesne,“ dodal k šancím Ferrari rodák z Madridu, kterého čeká posledních šest závodů před tím, než odejde k Williamsu.