Závod rekordů aneb zajímavé statistiky po GP Eifelu

Rekord drželo 9 jezdců

Od roku 1950 drželo rekord v počtu vítězství devět jezdců: Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio, Johnny Parsons, Alberto Ascari, Stirling Moss, Jim Clark, Jackie Stewart, Alain Prost a Michael Schumacher.

Pokud se podíváme na poslední tři, tak platí, že Jackie Stewart držel rekord po dobu 14 let (1973-1987), Alain Prost po dobu 14 let (1987-2001) a od 91. vítězství Schumachera v roce 2006 v Šanghaji po vyrovnání rekordu Lewisem Hamiltonem to bylo dalších 14 let. Uvidíme se v roce 2034...



Foto: Getty Images / Peter Fox