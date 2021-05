Závod na ho*** od začátku do konce, říká Giovinazzi. V boxech na něj čekala prázdná pneumatika

Antonio Giovinazzi zajel k mechanikům hned, jak se na trati objevil safety car kvůli odstoupení Cunody. Jestli by se tento krok vyplatil se však nedozvíme. Giovinazzi stál velmi dlouho v boxech. Mechanik si všiml, že jedna z pneumatik je prázdná. Mechanici tak museli připravit novou sadu.

Poté by Ital mohl startovní pole pod safety carem dojet, ale měl problém s volantem, kvůli kterému nemohl jet tak rychle, jak by chtěl.

„Za safety carem mi nefungoval volant,“ řekl Giovinazzi. „Stále na něm svítila časová delta. Když jsem restartoval pod zelenou vlajkou, tak jsem ztrácel deset sekund. Prostě závod na ho*** od začátku do konce.“

Šéf traťových inženýrů Alfy Romeo Xevi Pujolar uvedl, že před startem závodu byla sada pneumatik v pořádku.

„Šlo o provozní problém při samotném přebírání pneumatik. Když se v boxech vše chystalo, poškodil se ventilek.“

„Máme monitorovací systém. Při startu závodu to bylo v pořádku, ale pár kol před zastávkou v boxech se to pokazilo.“

Giovinazzi měl po úvodním stintu na měkkých pneumatikách odjet dva další na středních. Problém s pneumatikou však situaci změnil a po stintu na středních musel nasadit měkké.

Následně se objevil problém s volantem. „Řešíme to s FIA. Nechápeme, proč jsme měli tento problém. Je to škoda. Ztratili jsme jednu sadu pneumatik, čas a dostal se do provozu. V závodě ho to přišlo draho.“