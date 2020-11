Závod k zapomenutí pro oba jezdce Red Bullu

Verstappen patřil k favoritům. Byl nejrychlejší ve všech třech trénincích i v prvních dvou částech kvalifikace. V boji o pole position jej ale porazil Lance Stroll, se kterým Nizozemec startoval z první řady.

Problémy ale začaly už na startu. Verstappen se na mokré trati rozjel pomalu a ztratil několik pozic. Ačkoliv postupně získával ztracené příčky zpět, v souboji o druhé místo se Sergiem Pérezem se roztočil a musel pro nové pneumatiky do boxů. Tím přišel o šanci na stupně vítězů.

„Byl to v těchto podmínkách velmi náročný závod a trápili jsme se od startu do cíle. Upřímně, je to závod k zapomenutí,“ napsal Verstappen na svůj Twitter.

„Je to velmi frustrující. V rychlé zatáčce jsem se snažil držet Checa (Péreze), najednou jsem se dostal na zelený pás vedle trati a roztočil jsem se. Snažil jsem se samozřejmě vyhnout bariéře, ale měl jsem plošky na pneumatikách,“ řekl poté v rozhovoru pro Sky F1.

„Následně můžete rychle dojet jezdce, ale nemůžete je předjet, protože (v mokru) je jen jedna stopa. A už ta je velmi kluzká, takže je to frustrující. Museli jsme jen počkat, až zajedou do boxů. Jen se držet za sebou, žádná přilnavost, snažíte se přežít, nebyl to skvělý den. Snad už nikdy nebudeme v této situaci, kdy je to tak kluzké,“ řekl Verstappen, který obsadil šesté místo.

Chyboval i Albon

Slibně se závod zpočátku vyvíjel pro jeho týmového kolegu Alexandera Albona. Thajský pilot dokázal držet krok s vedoucími jezdci z Racing Pointu. Když mu ale začaly odcházet přechodné pneumatiky, začal rychlostně ztrácet a následně se i roztočil. To si vyžádalo výměnu pneumatik, cílem nakonec projel jako sedmý.

„Jsem z tohoto závodu trochu zmatený. Naše starty byly velmi slabé, pak jsme ale měli velmi dobrou přilnavost a mohli jsme se posouvat pořadím,“ řekl Albon.

„Když jsme pak zajeli do boxů pro přechodné pneumatiky, měli jsme neuvěřitelnou přilnavost. V tu chvíli jsem si myslel, že jedeme za vítězstvím. Následně přišla drobná pirueta, stále jsem se ale cítil dobře, byl to dlouhý závod a mohlo se stát cokoliv. Pak jsme ale nasadili další, stejnou sadu a na ní jsme neměli žádnou přilnavost a rychlost,“ dodal Albon.