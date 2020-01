Závod formule E v Santiagu vyhrál Max Günther s monopostem BMW

Pole position pro třetí závod sezóny 2019/2020 získal v kvalifikaci novozélandský pilot Jaguaru Mitch Evans, pro kterého to bylo druhé vítězství v kvalifikaci v kariéře. Günther získal v superpole místo druhé a startoval tak s Evansem z první řady. Druhá řada na startovním roštu patřila dvěma bývalým pilotům formule 1 Pascalovi Wehrleinovi a Felipemu Massovi.

Průběh závodu

Mitch Evans po startu závodu udržel svoje vedení, k soubojům však od prvních zatáček docházelo hned za ním. Max Günther před sebe na druhé místo pustil Pascala Wehrleina a sám se zapletl do klubka pilotů, kteří vzájemně bojovali o poslední místo na stupních vítězů. Ve velké skupině byli kromě Günthera ještě jezdci Venturi Felipe Massa a Edoardo Mortara, oba zlaté vozy DS Techeetah Jeana-Érica Vergneho a Antonia Felixe da Costy a pořadí míchal i Oliver Turvey, který s čínským vozem NIO překvapivě postoupil do superpole a vybojoval páté místo na roštu.

Novozélanďan Evans si v prvních minutách závodu vybudoval náskok na čele dostatečný k tomu, aby mohl bez obav o vlastní pozici aktivovat útočný mód. Ten musí každý z pilotů během závodu využít dvakrát. Za Jaguarem jedoucím na prvním místě docházelo ve středu startovního pole k těsným soubojům, které několikrát vyústily i ve vzájemné kolize vozů. Trosky z Nissanu Olivera Rowlanda zapříčinily vyhlášení plné žluté fáze a po restartu se do křížku dostali jedzci Venturi Massa a Mortara. Ve vzájemném souboji Švýcar vytlačil Massu v desáté zatáčce až k bariéře a brazilskému týmovému kolegovi tak pokazil dobře rozjetý závod.

Nekolegiálně se zachoval i úřadující šampion formule E Jean-Éric Vergne, kterého v dalším průběhu závodu na trati začalo brzdit poškozené šasi nad levým předním kolem. Vergne začal rychle ztrácet rychlost, ani tak však před sebe nepustil týmového kolegu da Costu. Francouz nakonec přeci jen zamířil ke svým mechanikům a ze závodu odstoupil

What is it with @DSTECHEETAH teammates colliding in Santiago? 🙈 pic.twitter.com/0WxiN2fRy1 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) January 18, 2020

Ve druhé polovině závodu začal ztrácet rychlost na druhém místě jedoucí pilot Mahindry Pascal Wehrlein. Nejprve se před něj dostal jeho krajan Max Günther a posléze podlehl i vozu DS Techeetah Antonia Felixe da Costy. Wehrlein tak dal vzpomenout na loňský závod v Santiagu, kde ho v posledních kolech o boj o vítězství připravila přehřívající se baterie.

Günther, který se dostal před Wehrleina, pokračoval v závěrečných minutách ve velmi rychlém tempu a začal stahovat i vedoucího Mitche Evanse. Němec dostal své BMW před Novozélanďana na první místo, vyhráno ale neměl. Před Evansův Jaguar se totiž rychle dostal i da Costa a vše se schylovalo k závěrečnému boji o vítězství v závodě.

Rychlý monopost DS Techeetah Portugalce da Costy brzy dojel BMW na prvním místě a souboj o triumf v Santiagu de Chile vygradoval v posledních třech kolech. Antonio Felix da Costa se dokázal dostat na první pozici před Maxe Günthera, poté ale musel začít šetřit přehřívající se baterii a Günthera si tak vezl stále nalepeného na svých zádech. Německý pilot BMW vyčkával až do posledního kola pětačtyřicetiminutového závodu, kdy na da Costu zaútočil v nájezdu do deváté zatáčky. Útok to byl úspěšný a Günther se tak mohl radovat z premiérového triumfu ve formuli E. Da Costa získal druhou příčku pro DS Techeetah, třetí dojel vítěz kvalifikace Mitch Evans.

Šestá sezóna formule E bude pokračovat 15. února na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez v Mexico City.

Výsledky

P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Max Guenther BMW 46:11.511 40 2 A.F.da Costa DS Techeetah 2.067 40 3 Mitch Evans Jaguar 5.119 40 4 Pascal Wehrlein Mahindra 7.050 40 5 Nyck de Vries Mercedes 9.883 40 6 S.Vandoorne Mercedes 11.237 40 7 Lucas di Grassi Audi 14.437 40 8 James Calado Jaguar 18.255 40 9 Felipe Massa Venturi 20.430 40 10 Sam Bird Audi 21.780 40 11 Nico Müller Dragon 23.786 40 12 Oliver Turvey NIO 27.778 40 13 Sébastien Buemi Nissan 43.257 40 14 Daniel Abt Audi 47.198 40 15 Ma Qinghua NIO 1 kolo 39 16 Robin Frijns Virgin 1 kolo 39 17 Oliver Rowland Nissan 4 kola 36 18 J.d'Ambrosio Mahindra 4 kola 36 19 Brendon Hartley Dragon 5 kol 35 - Jean-Éric Vergne DS Techeetah 32 - Edoardo Mortara Venturi 29 - André Lotterer Porsche 28 - Alexander Sims BMW 4 - Neel Jani Porsche 2

Foto: ABB Formula E