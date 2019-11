Závod formule 1 v prosinci? Letos poprvé od roku 1963

Kalendář (formule 1 i ten gregoriánský) způsobil, že se letos jede Velká cena Abú Dhabí 1. prosince. Může za to primárně stále rostoucí počet závodů, který bude v příštím roce opět rekordní.

Letos to ale není poprvé, co se závod F1 jede v prosinci. Poprvé se tak stalo v roce 1959, kdy se v Sebringu závodilo 12. prosince. Pomyslnou štafetu prosincových závodů pak převzala Jižní Afrika. V roce 1962 se jelo 29. prosince na okruhu Prince George v East London. Vyhrál Graham Hill. O rok později se jelo 28. prosince a vyhrál Jim Clark. Do letošního roku to byl poslední prosincový závod.

V roce 1964 se v Jižní Africe nejelo. Sezóna skončila na konci října v Mexiku. O rok později se v Jižní Africe jelo znovu a to v ještě zajímavějším termínu – přímo na Nový rok 1. ledna. V roce 1966 se situace opakovala, ale závod se tehdy nepočítal do šampionátu.

Od roku 1967 do roku 1985 a následně ještě v letech 1992 a 1993 se jezdilo na okruhu Kyalami. První závody dodržely „novoroční tradici“. V roce 1968 se jelo 1. ledna, následující rok 2. ledna. Poté ale už Jižní Afrika přešla do podstatně obvyklejších termínů – jezdilo se v březnu.

Na další prosincový závod si budeme muset po tom letošním počkat. V příštím roce se v Abú Dhabí pojede 29. listopadu.

Foto: Getty Images / Clive Mason