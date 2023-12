Závod F1 v Madridu? Projekt zatím nepodstoupil zásadní kroky, tvrdí zástupce FIA

Na začátku prosince přinesl deník El Mundo informaci o tom, že se od roku 2026 přestěhuje GP Španělska do ulic Madridu.

Pokud by se tato spekulace potvrdila, znamenalo by to, že by o svůj závod mohl přijít okruh Catalunya, který leží poblíž Barcelony a jenž hostí GP Španělska od sezony 1991.

Prezident Senátu FIA Carmelo Sanz De Barros, který je zároveň v čele Španělské automobilové federace, nicméně nyní uvedl, že projekt okruhu v Madridu má zatím k realizaci hodně daleko.

„Pro pořádání grand prix v daném místě existuje jasný proces a ten není, s ohledem na to, co se píše, dodržován,“ uvedl podle Autosportu De Barros.

„Proces začíná u španělské automobilové federace, protože kdykoli se v nějaké zemi chce uskutečnit nová soutěž, musíte jít nejprve k autoklubu. A jestli španělská federace k dnešnímu dni obdržela informace o tomto projektu, který má být analyzován, prostudován a zaměřen? Ne, nestalo se tak. K tomuto kroku zatím nedošlo,“ potvrdil španělský činovník.

„Jestliže následně španělská federace usoudí, že je tento projekt validní a že o něj má zájem, nasměruje ho kam? Na FIA, protože ta musí okruh homologovat. Pokud se mluví o poloměstském okruhu, první věc, kterou musíte udělat, je homologace a certifikace a podobné věci,“ přiblížil De Barros.

„Pokud tedy španělská federace nic neobdržela, znamená to, že to platí i pro FIA. To znamená, že na tomto projektu v rámci FIA zatím nikdo nepracoval,“ doplnil prezident Senátu FIA s tím, že nemá výhrady k tomu, aby se podobný projekt projednal. Má však zároveň obavy, aby podobný únik informací o existenci projektu do médií nezhatil jeho budoucnost.

„Hodně jsem také četl o tom, že se Madrid snaží okrást Barcelonu, že se snaží zabít okruh v Montmelu a podobné věci... a rozhodně si myslím, že způsob, jakým je to postaveno, není správný. Pravděpodobně to bylo ovlivněno politickou situací, ve které žijeme, Madrid versus Barcelona,“ řekl De Barros, který zároveň připomněl, že Španělsko kvůli vnitropolitické situaci přišlo o možnost hostit zimní olympiádu v roce 2030.

„Doufám, že se nic podobného v případě závodu v Madridu nestane, protože bych si ho přál,“ dodal.