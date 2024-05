Zavítá F1 do Thajska? Jeho premiér se v Imole sešel se šéfy F1

Kalendář F1 v současné době obsahuje 24 závodů za rok, přičemž jak vedení šampionátu, tak týmy označují toto číslo již za limitní.

Přesto se neustále objevují nové destinace, které by měly zájem o pořádání velké ceny. Týká se to i Thajska, jehož vláda o získání závodu F1 usiluje.

Snahy nyní podpořil i thajský premiér Sríttcha Tchavisin, který během oficiální návštěvy Itálie dorazil do dějiště Velké ceny Emilie Romagny v Imole, kde se sešel s hlavními představiteli F1, včetně Stefana Domenicaliho, aby možnost zařazení Velké ceny Thajska prodiskutoval.

„V souladu se záměrem thajské vlády, přivést v blízké budoucnosti do Thajska závody F1, jsem navštívil Okruh Enza a Dina Ferrariových, abych toto téma prodiskutoval s vedením formule 1. Souzní to také s naší politikou, jejímž cílem je dostat Thajsko do celosvětového povědomí, co se mezinárodních akcí a aktivit týká,“ uvedl Tchavisin na sociálních sítích.

Pokud by se Velká cena Thajska do kalendáře F1 dostala, stalo by se tak nejspíše na úkor některého ze současných okruhů, přičemž v ohrožení je v tomto smyslu například i Imola.

Šampionát F1 v Thajsku dosud nikdy nezávodil. Určité vazby na královnu motorsportu však tato země má – zmínit můžeme závodníka Alexandera Albona, jenž závodí pod thajskou licencí, ale například i Red Bull, jenž je z 51 procent vlastněn dědici Čalea Júvitji.