Zatím „spící“ účastník rošády. Vrátí se Ricciardo do Alpine?

Poslední dny přináší na trhu s jezdci jeden šok za druhým. Nejdříve přišel konec Vettela ve F1, poté přestup Alonsa do Astonu Martin. Současný tým se o přestupu Alonsa podle Szafnauera dozvěděl z tiskové zprávy a tento poněkud nekorektní přístup se mu zřejmě zalíbil natolik, že se hned „pomstil“ na Piastrim. V úterý večer oznámil, že za něj bude v příštím roce závodit. Piastri to však popřel. Informace však stále zůstává na sociálních sítích týmu.

V zákulisí jsou dohody, smlouvy a termíny, do kterých nikdo nevidí. Není zřejmě náhodou, že se kolečka soukolí rozjela jen pár hodin po konci července, kdy nejspíše skončila řada opcí a dohod.

Alpine se nebude chtít Piastriho jen tak vzdát. Szafneuer si dál záležet na tom, aby zdůraznil, že do něj francouzská stáj investovala. Piastri má mířit do McLarenu. Možná nás čeká velký spor a právní bitva. Alpine věří, že právo je na jeho straně a oznámení Piastriho bylo právně v pořádku.

Role Daniela Ricciarda

U McLarenu je právně situace také jasná. Lando Norris má smlouvu do roku 2025. Danielu Ricciardovi pak končí smlouva na konci příštího roku. V posledních týdnech se hodně spekuluje o Ricciardově budoucnosti u týmu. Dlouhodobě se mu nedaří a na Norrise ztrácí. Zatímco Norris letos bodoval desetkrát, Ricciardo jen pětkrát. Norris získal 80 % bodů svého týmu.

„Kolem mé budoucnosti ve formuli 1 se objevilo mnoho spekulací, ale chci, abyste to slyšeli ode mě,“ napsal Ricciardo na sociálních sítích před Velkou cenou Francie. „Do konce příštího roku mám u McLarenu závazek a ze sportu neodcházím.“

Situace se trochu uklidnila ale poslední hodiny ji opět rozvířily. S místem u McLarenu je spojován právě Oscar Piastri.

Skončí Ricciardo u McLarenu a vrátí se do Alpine? Ricciardo už za tým z Enstone jezdil v letech 2019 a 2020. Měl se stát lídrem týmu na jeho cestě zpět na vrchol. Překvapivě však po roce a něco oznámil konec a přestup do McLarenu v další sezóně. U Renaultu to tehdy vnímali dost nelibě.

Šéf skupiny Renault Luca de Meo byl z Ricciardova odchodu obzvláště frustrovaný. Vedení samotného týmu se ale od té doby změnilo.

Otmar Szafneur se k tomuto tématu vyjádřil ještě předtím, že Piastri na sociálních sítích uveřejnil, že za tým jezdit nebude.

„Když se podíváte například na Fernanda, tak ten přichází a odchází, a myslím, že se to stává i jiným jezdcům. Nemyslím si, že by to byl nějaký problém. Musíme se soustředit na plány, které máme pro příštích 89, 88 závodů a musíme se ujistit, že tento plán doplníme tím nejlepším možným jezdcem. Jsou tu pro nás určité možnosti. Vedle Estebana nasadíme toho nejlepšího jezdce, abychom se mohli posunout směrem k tomu, co jsme si naplánovali.“

Pokud jde o (tehdy teprve možný) trojúhelník Piastri, McLaren, Alpine, Szafnauer ho přirovnal k situaci Jensona Buttona. V roce 2005 se zdálo, že odejde z BAR do Williamsu, ale nakonec zůstal u stávajícího týmu.

„Jsem na světě dost dlouho na to, abych viděl, jak se podobné věci skutečně odehrávají a dějí. Když Jenson podepsal smlouvu s Williamsem a skončil u British American Racing Honda, pokud si na ty časy vzpomínáte, nebyl to absolutně žádný problém. Chci říct, že vím, že Oscar je jiný než Jenson. Doufejme, že se touto cestou stejně nebudeme muset vydat.“

„Jenson v té době odvedl v BARu hvězdnou práci a ve Williamsu nikdy neskončil.“