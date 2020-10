Zatím neviditelní noví majitelé Williamsu. V budoucnu je uvidíte, říká Roberts

Investiční skupina Dorilton Capital v srpnu letošního roku dokončila převzetí britského rodinného týmu Williams.

Krátce po příchodu nového majitele došlo také k oznámení odchodu rodiny Williamsových z týmu. Spoluzakladatel sir Frank Williams a jeho dcera Claire, která byla v posledních letech zástupkyní šéfa týmu, ale prakticky byla ve vedení stáje z Grove, se v paddocku F1 naposledy ukázali při Velké ceně Itálie v Monze.

Před následujícím závodem v Toskánsku byl novým šéfem týmu jmenován Roberts, který dříve u Williamsu působil jako výkonný ředitel.

Do Mugella zavítala skupina zástupců Dorilton Capital, aby se poprvé setkali s členy týmu, od převzetí Williamsu však nevystoupili na veřejnosti ani neposkytli žádný rozhovor.

„Matthew Savage (předseda Dorilton) byl v Mugellu, připojil se k týmu,“ reagoval Roberts na dotaz Autosportu, proč zůstávají představitelé Dorilton Capital v pozadí.

„Přivedl jednoho dalšího člena správní rady a jednoho ze svých vyšších vedoucích. Byli tam. Neposkytovali rozhovory, ale byla to jejich první návštěva formule 1 a předpokládám, že je v budoucnu uvidíme. Neskrývají se,“ řekl.

Převzetí týmu americkou investiční společností přišlo po třech letech, během kterých se Williams propadl na konec startovního pole F1 a bojoval pouze o poslední pozice.

Kromě finančního stabilizování týmu bude cílem nových majitelů také znovu vyzdvihnout jeho výkony.

„Nyní se snaží pochopit vše kolem tohoto byznysu. Jsou to chytří a milí lidé, se kterými je snadná spolupráce, takže je skvělé je tu mít. Přišli a zapojují se do všeho, do čeho mohou. Byli v Mugellu, což pro ně bylo skvělé. My nyní nastavujeme rozpočet, díváme se na investiční plány a snažíme se přijít na to, co bude potřeba udělat jako první,“ pokračuje Roberts.

„Nechceme dělat chyby, soustředíme se na zlepšení naší výkonnosti v dlouhodobém měřítku. Není tu žádná rychlá náprava. Je to pro nás, stejně jako pro Dorilton, běh na dlouhou trať.“

Roberts doufá v dlouhodobou pozici šéfa týmu

Roberts byl šéfem Williamsu jmenoval prozatímně, s představiteli Dorilton Capital však chce jednat o převzetí práce na plný úvazek.

„Abych byl upřímný, na to jsme se skutečně nezaměřovali. Celý proces prodeje proběhl mnohem rychleji, než kdokoliv z nás očekával, pak se Claire rozhodla (odstoupit z funkce zástupkyně šéfa týmu), což byl pro nás všechny šok.

„Nejdůležitější bylo zachovat kontinuitu. Jsem opravdu rád, že jsem byl požádán, abych nastoupil na tuto pozici, užívám si to a doufám, že v tom budu moci pokračovat delší dobu. Zatím jsme o tom ale ještě ani nemluvili. Není to na prvním místě mého ani jejich seznamu. Je před námi spousta práce a soustředíme se na posunutí týmu vpřed,“ uzavřel Roberts.