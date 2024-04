Zatím nemůžeme s jistotou tvrdit, že Ferrari vyřešilo problémy s pneumatikami, říká Vasseur

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur tvrdí, že si jím vedený tým nemůže být jistý tím, že vyřešil problémy s pneumatikami v závodech. A to navzdory pozitivním indiciím.

Pro Ferrari bylo typické, že se jeho jezdci v závodech velmi často trápili s pneumatikami. Často se stávalo, že se závodníci italské stáje velmi nadějně kvalifikovali, ale v následném závodě se propadali.

Piloti měli problémy s managementem pneumatik a stěžovali si rovněž na jejich nedostatečnou konzistenci.

První závody letošního roku však ukázaly, že Ferrari udělalo v tomto ohledu velký pokrok – i když možná trochu na úkor kvalifikační rychlosti. Potvrzují to i výsledky, když stáj z Maranella v prvních čtyřech závodech získala jedno vítězství a čtyři další pódiová umístění.

„Myslím, že v řízení pneumatik jsme se od začátku sezony zlepšili,“ uvedl v Suzuce šéf Ferrari Frédéric Vasseur, jehož slova cituje Autosport.

„Co se degradace pneumatik týka, v tomto ohledu jsme udělali velmi dobrý krok vpřed. Hodně jsme pracovali na našich slabinách a masivně jsme zlepšili management pneumatik, ale i strategii a práci celého týmu vč. jezdců,“ pochvaluje si Francouz.

„Nyní však máme i jiné slabiny, takže pokud pokud chceme odvést lepší práci, musíme se posunout i v jiných oblastech,“ upozornil Vasseur s tím, že v oblasti práce s pneumatikami nemusí mít Ferrari ještě vyhráno.

„Máme to sice pod kontrolou, ale co platí jeden den, nemusí platit druhý. Řízení pneumatik tak nemůžeme považovat za uzavřenou věc. Příští týden v Číně bude jiný asfalt a jiné povětrnostní podmínky, takže to bude nová výzva,“ je si vědom boss italské ekipy.

V Číně se nicméně očekává chladnější počasí. Na otázku, zda by to mohlo Ferrari v boji s Red Bullem pomoci, Vasseur odpověděl:

„V Číně budeme mít možnost vyzkoušet si chladnější podmínky, ale ty už jsme okusili i tady (v Suzuce, pozn. red.) během třetího tréninku. Nevím ale, zda jsme na tom za chladna lépe než oni, protože nevíme, jaké měli nastavení motoru a kolik měli natankováno...V sobotu jsme měli degradaci pod kontrolou, ale to oni také. V neděli jsme pak na tom byli skoro stejně.“