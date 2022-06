Zastropuje F1 mzdy jezdců? Verstappen je proti

F1 vloni zavedla rozpočtový strop pro týmy. Nyní si chce posvítit na další výdaje. Omezen bude finančně vývoj nových pohonných jednotek. Diskutuje se také o stropu na mzdy jezdců, což je výdaj, který se do současného rozpočtového stropu nepočítá – stejně jako mzdy nejlépe placených zaměstnanců.

F1 by zřejmě neomezila odměny pro konkrétní jezdce, ale spíše zavedla strop na celkové mzdové náklady. Každý tým by tak mohl na mzdy jezdců utratit určitou sumu – aktuálně se hovoří o 30 milionech dolarů. Jezdci jsou však proti.

„Myslím, že nikdo pořádně neví, kam to povede,“ řekl Max Verstappen. „Ale z mého pohledu je to úplně špatně, protože si myslím, že v současné době je F1 stále populárnější a všichni vydělávají stále více peněz, včetně týmů a FOM. Všichni z toho těží. Tak proč by měli být omezeni jezdci s jejich IP právy (duševní vlastnictví, pozn. redakce) a vším? Jsme ti, kteří skutečně přinášejí show a riskují své životy. Z mého pohledu je to úplně špatně.“

Verstappen, který nedávno prodloužil smlouvu s Red Bullem do roku 2028, zdůraznil, že podnikatelé nebo manažeři se mohou zdráhat investovat do mladých talentů, pokud vědí, že potenciální dlouhodobé výnosy budou nižší.

„Ve všech juniorských kategoriích vidíte, že hodně jezdců má sponzora nebo podporovatele, který nakonec bude mít určité procento z jejich příjmů, až se potenciálně dostanou do F1 nebo jinam. Myslím, že je to hodně omezí, protože se jim peníze nikdy nevrátí.“

„A pokud se zavede strop, poškodí to i všechny juniorské kategorie. A to si myslím, že byste nechtěli.“

Proti rozpočtovému stropu je třeba také Fernando Alonso. „Myslím, že to není potřeba,“ řekl před pár dny pro Motorsport.com. „Jezdci byli vždy mimo toto téma a myslím, že to jsou jezdci, kteří jsou stále více využívání k propagaci formule 1. Pořádáme stále více akcí, jsme více v kontaktu s fanoušky. Žádají od nás stále více a oni z toho těží.“

„Myslím, že to, co řekl, je správné,“ uvedl Lando Norris na adresu Verstappena. „A to zejména pokud jde o investice do mladých jezdců. Je dost těžké se do F1 vůbec dostat.“

„Jakmile získáte podporu nebo máte investora, tak ten samozřejmě chce v určitém okamžiku své peníze zpět. A pokud se to omezí a podobně, bude to mnohem těžší, nebo bude lidi zajímat mnohem méně, aby vůbec investovali do mladých jezdců a investovali do lidí, kteří mají šanci se do F1 dostat. Myslím si, že je to jeden z hlavních bodů.“