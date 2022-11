Zastávka, která se nekonala. U Ferrari mají radost, že jim Red Bull skočil na špek

Ferrari donutilo Red Bull povolat Péreze do boxů. Riskantní strategie nakonec vyšla a Leclerc si dojel pro druhé místo v závodě i šampionátu.

Ferrari povolalo Leclerca do boxů. Monačan však zůstal na trati a jel strategií jedné zastávky. Tentokrát nešlo o chaos na boxové zdi maranellské stáje, ale o předem připravenou akci.

Šéf Red Bullu Christian Horner po závodě přiznal, že za rozhodnutím povolat Péreze do boxů stála kombinace stavu jeho pneumatik a toho, že se Ferrari chystalo na undercut.

Ve skutečnosti však Ferrari nikdy nemělo v úmyslu Leclerca do boxů povolat.

„Musím říct, že všechno, co jsme udělali, bylo přesně to, co jsme chtěli udělat,“ řekl Leclerc pro Sky Sports. „Bylo to tak, jak bylo předem naplánováno. V tom kole, teď už to můžu říct, jsme je oklamali a donutili je myslet si, že jedeme do boxů. Vjeli do boxů na druhou zastávku. Udělali jsme všechno perfektně. Na naše provedení jsem velmi hrdý.“

„Myslím, že je to skvělé pro tým, je to skvělé pro stratégy a je skvělé, že jsme odjeli solidní závodní víkend,“ řekl Binotto.

„Myslím, že druhé místo v obou šampionátech je bilancí celé sezony, nejen dneška. Ale dnes jsme určitě odvedli správnou práci.“

„Fiktivní zastávka v boxech byla správným rozhodnutím. A myslím, že celkově jsme to udělali správně. Jsem za ně rád, jsem rád za celý tým. Myslím, že jsme si celkově vedli dobře. Mám radost za kluky i za tým. Myslím, že když Ferrari udělá chybu, vždy se na něj snese spousta kritiky, ale zároveň vím, že to tito kluci dokážou zvládnout velmi dobře.“