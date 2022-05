Zásnuby s Audi? Nejsme na prodej, říká Brown

Porsche a Audi vstoupí do F1. Potvrdil to už i šéf VW. V poslední době se spekuluje, že by Porsche mělo zájem o polovinu Red Bullu. V případě Audi jsou spekulace o koupi spíše celého týmu F1 dlouhodobější.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Audi nechce být jen dodavatelem. Spekuluje se, že má zájem o koupi celého týmu (nebo minimálně významného podílu). Německá automobilka byla spojována s McLarenem. Šance, která se jen tak opakovat nebude. Šéf VW potvrdili, že Audi a Porsche vstoupí do F1 „Naší podmínkou pro jakékoli partnerství je, že si zachováme vlastnictví závodního týmu. Pokud chce někdo mluvit o něčem jiném, nemusíme se bavit,“ řekl Zak Brown. McLaren Racing vlastní dvě společnosti: McLaren Group, která kontroluje 85 %, a MSP Sports Capital, která drží zbývajících 15 %. Tento podíl se na konci roku změní, protože MSP Sports svůj podíl navýší na 33 %. McLaren Group je zase v držení bahrajnského státního investičního fondu Mumtalakat, který kontroluje 56,4 % akcií. „Naši akcionáři jsou McLarenu velmi oddáni. Jednali jsme s Audi, ale nejsme na prodej,“ uvedl Brown pro Reuters. „Akcionáři investují nemalé prostředky, aby se tým mohl vrátit na čelo, a z obchodního hlediska se nám daří velmi dobře." „Morálka týmu je vysoká a nemáme zájem závodní tým prodat. Jsme McLaren F1 a zůstaneme McLaren F1, zůstaneme majiteli závodního týmu.“ Brown nevyloučil spolupráci s Audi. „Je na Andreasovi (Seidlovi, pozn. redakce), aby se rozhodl, jakou pohonnou jednotku chce v zadní části závodního vozu, ale jakékoliv rozhovory kolem projede McLarenu jsou vyloučené.“ „Jsme v opravdu silné pozici, a to jsme před 18 měsíci nebyli. MSP Sports Capital přišel a investoval. Všichni víte, v jaké situaci jsme byli před 18 měsíci, a to se nyní zdá jako dávno, zejména vzhledem k současnému stavu.“