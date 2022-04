Zasloužíme si být v pořadí mnohem výše, říká Alonso

Fernando Alonso je aktuálně třináctý, jeho týmový kolega Esteban Ocon šestý. Samotnému francouzskému týmu pak patří čtvrté místo.

„Po dvou závodech si zasloužíme být v pořadí mnohem výše,“ řekl Alonso. „Náš vůz byl dobrý a výkony během víkendů byly také dobré. Minulý víkend byl pro nás zklamáním, protože jsme vypadali dobře a dokud jsme neodstoupili, měli jsme nakročeno k šestému místu.“

„Bylo to frustrující, ale s naším celkovým tempem můžeme být zatím spokojeni. O body se bojuje v neděli, takže se musíme postarat o to, abychom v neděli bodovali. Celý tým tvrdě pracuje na tom, abychom se ujistili, že udržíme vysokou úroveň našeho vývoje.“

Tento víkend se v Melbourne pojede poprvé od roku 2019, kdy se na okruhu F1 uskutečnily významné změny.

Alonso je přesvědčen, že změny na trati, které zahrnují rozšíření zatáček a odstranění šikany v zatáčce 9/10, podpoří napínavější závodění.

„Už je to nějaký čas, ale všichni jsme rádi, že jsme zpátky. Obvykle to byl první závod sezóny, takže bude zajímavé sledovat, zda se počasí bude lišit od toho, které jsme v Melbourne zažili dříve. Trať se mi líbí, a přestože je na ní poměrně obtížné předjíždět, byly provedeny změny, které to mají podpořit, takže uvidíme, jak to všechno dopadne.“

„Myslím, že je jasné, že neuvidíme stejnou úroveň předjíždění, jaké jsme byli svědky v Bahrajnu a Saudské Arábii, ale s těmito novinkami se zdá, že je snazší sledovat vozy, takže teoreticky by mělo být snazší se zde pokoušet o předjíždění než v minulosti.“