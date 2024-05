Zasloužil si to, říká Verstappen o Norrisově vítězství

Max Verstappen už v prvním stintu nedokázal výrazněji poodjet Piastrimu. Po výjezdu safety caru se propadl za Norrise, který si pak postupně budoval náskok. V cíli závodu je dělilo sedm sekund.

„Vyhráváte, prohráváte. Myslím, že jsme na to v závodění všichni zvyklí, ne?“ řekl Verstappen pro Sky Sports.

„Dneska to bylo prostě trochu ošemetné. Myslím, že už na středních pneumatikách jsem se necítil zrovna skvěle. Vyjeli jsme si náskok, ale ne tak, jak by to mělo být.“

„A pak, jakmile jsme zajeli do boxů a slyšel, jaké časy na kolo zajel McLaren, říkal jsem si: ‚Páni, to je docela rychlé.‘ Jakmile také přešli na tvrdé pneumatiky, měli prostě větší rychlost – a hlavně Lando, ten letěl.“

„Pro nás to bylo v tom stintu neuvěřitelně těžké. Ale pokud znamená, že když máme špatný den, dojedeme druzí, tak to beru. A za Landa jsem moc rád. Čekal na to dlouho. A nebude to jeho poslední vítězství, takže ano, dnes si to určitě zasloužil.“

Na otázku, zda vylepšený vůz McLarenu odráží jeho skutečné tempo, odpověděl: „Doufám, že ne! Chci říct, že nasadili vylepšení.... jo, vypadá to, že to funguje. Na naší straně máme ještě trochu práce.“

„Rozhodně to nebyl náš nejsilnější víkend, co se týče závodního tempa, ale všechno zanalyzujeme a pokusíme se vrátit.“