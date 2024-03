Záskok. Vítězové a poražení po Velké ceně Saúdské Arábie 2024

Pokračování 2 / 12

Oliver Bearman

Oliver Bearman zastoupil v Džiddě Carlose Sainze a to ve věku 18 let a 10 měsíců. Pro britského mladíka to byl skutečný křest ohněm. Nešlo jen o to, že jel za Ferrari, což vyvolalo okamžitý extra tlak, ale Bearmana bychom mohli nazvat ultranováčkem.

Například Piastri odjel před debutem předsezónní testy a ještě předtím měl bohatý program se staršími vozy (tehdy ještě s Alpine).

Bearman si vyzkoušel vůz F1 poprvé vloni ve Fioranu. Poté absolvoval dva páteční tréninky s Haasem, ve kterých odjel 55 kol. Ve voze Haasu pak absolvoval i posezónní testy, ve kterých zvládl 110 kol.

Ve voze SF-24 seděl poprvé až ve třetím tréninku. Poté poprvé bojoval pod umělým osvětlením za jiných podmínek.

Jedenácté místo v kvalifikaci bylo slušným základem pro závod. V něm mu sice odpadl Stroll, ale Bearman i předjížděl – dostal se před Cunodu, Čoua a Hülkenberga. Neudělal žádnou chybu a popral se i s obří výzvou v podobě správy pneumatik v dlouhém stintu. Nedal tak šanci Norrisovi a Hamiltonovi, kteří stavěli později a jeli na měkkých pneumatikách.

Podívali jsme se na srovnání časů Leclerca a Bearmana od 28. kola do cíle (50. kolo), kdy už oba byli na svých konečných pozicích. Leclerc byl v průměru o 0,24 s na kolo rychlejší. Reálně by asi byl rozdíl větší, protože Leclerc už neměl motivaci tlačit na pilu.

Bearmana letos čeká šest tréninků s Haasem a tedy další šance získat zkušenosti. A dál? Určitě bude favoritem na sedačku u Haasu v příštím roce.

O britském mladíkovi se toho napsalo hodně. Rádi bychom ale zmínili ještě jednu osobu, na kterou se zapomnělo – Freda Vasseura. Celý víkend přemýšlíme, zda by jeho předchůdci měli odvahu posadit do Ferrari nezkušeného osmnáctiletého chlapce. Vasseur byl před příchodem do F1 šéfem týmu v juniorských sériích, tak možná i to hrálo roli. Minimálně tím zbořil mnohé historické statistiky, o kterých bude řeč v tradičním přehledu statistik...



Foto: Getty Images / Clive Rose