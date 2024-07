Zaskočily mě podmínky na trati, říká Pérez po vypadnutí v Q1

Mexičan se postaral o přerušení kvalifikace, když v zatáčce Copse dostal smyk a skončil uvězněný ve štěrku. Do závodu vyrazí až z 19. pozice.

„Zaskočily mě podmínky na trati. V nájezdu do deváté zatáčky jsem se snažil zahřát pneumatiky, ale když jsem podřadil, zablokoval jsem zadní kola a vyjel jsem z trati,“ vysvětlil Pérez svou chybu, která zapříčinila přerušení kvalifikace v její první části.

„Ztratil jsem kontrolu nad vozem, vyjel do štěrku a bylo to.“

„Bolí to, když jsem takto zklamal svůj tým. Hodně to bolí, protože si myslím, že až dosud to byl velmi dobrý víkend. Jen jsme nedokázali ukázat naši rychlost.“