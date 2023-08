Zařízla Aston Martin FIA? Spekuluje se o problému s předním křídlem

Forma Astonu Martin v posledních závodech poklesla. Šéf týmu Mike Krack uvedl, že tým při vývoji šlápl vedle. Objevují se ale nové spekulace...

„Změníte jednu věc, ale nikdy nezměníte jednu věc a všechno ostatní zůstane v pořádku. Při změnách máte vždy vedlejší účinky,“ řekl nedávno Mike Krack o vývoji Astonu Martin v poslední době.

Astonu Martin se nedaří tolik, jako na začátku sezóny. Kromě chyby ve vývoji se objevily také spekulace, zda tým nepoškodily nové pneumatiky Pirelli, které měly premiéru v Silverstonu. S touto teorií přišel Fernando Alonso, ale Krack to popřel.

Motorsport Italia nyní přišel s novou spekulací. FIA v období okolo Baku údajně zintenzivnila kontroly předních křídel. Objevila řešení, která sice vyhovovala statickým testům, ale nebyla v souladu s duchem pravidel, která omezují flexibilitu předních křídel.

Některé týmy měly obdržet dopis od Nikolase Tombazise z FIA, v němž měly být vyzvány, aby svá křídla upravily. Mezi nimi byl i Aston Martin.

V případě Astonu Martin měl být problém největší (nebo jeden z největších). Dokazovat to mají i videa, která ukazují, že se poslední klapka předního křídla s rostoucím aerodynamickým zatížením ohýbá více, než by asi měla.

Není jasné, do kdy musel tým přední křídlo upravit. Načasování ale nejspíše odpovídá poklesu formy Astonu Martin.

FIA neměla možnost prohlásit křídla za nelegální, protože při statických kontrolách vyhovovala pravidlům. Techničtí komisaři FIA se pak upnuli k možnému porušení článku 3.2.2 Technických pravidel F1, který říká: „(...) všechny aerodynamické nebo karosářské součásti ovlivňující aerodynamické vlastnosti vozu musí být pevně fixovány a nepohyblivé vzhledem k jejich referenčnímu rámci definovanému v článku 3.3. Kromě toho musí za všech okolností vytvářet jednotný, pevný, silný, souvislý a nepropustný celek.“

Vymáhání pravidla je složité, protože je samozřejmě těžké simulovat jízdu monopostu – a navíc při různých rychlostech. U zadních křídel se situace řešila pomoci televizních záběrů a referenčních samolepek.

Nové přední křídlo, které by mělo vrátit zelené monoposty zpět do hry, se má objevit v Singapuru – jedná se o trať, která by měla Astonu sedět.