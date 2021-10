Zariskovali jsme, lepší by ale bylo zastavit s ostatními, připouští Wolff

Okruh v Istanbulu byl po celý závod vlhký, na trať se také na chvíli vrátil déšť. Téměř všichni jezdci absolvovali celý závod na pneumatikách do přechodných podmínek, pouze Sebastian Vettel vyzkoušel na jedno kolo pneumatiky do sucha, ale to se ukázalo jako krok vedle.

Hamilton do závodu startoval z 11. místa po penalizaci za nasazení nového motoru. V první polovině závodu se probojoval až na pátou pozici.

Když i další jezdci ze špičky začali zajíždět do boxů, dostal se Hamilton až na třetí místo a spolu s Charlesem Leclercem se snažil celý závod absolvovat na jedné sadě přechodných pneumatik.

Ke konci ale oba začali výrazně ztrácet a zajeli k mechanikům pro novou sadu. Podle Wolffa ale Mercedes zvolil správný přístup.

„Přechodné pneumatiky vypadaly opravdu děsivě, my si ale mysleli, že bychom mohli dojet na třetím místě bez zastávky,“ řekl Wolff pro Sky F1.

„A kdyby se objevila suchá stopa, možná bychom před koncem zajeli i pro měkkou sadu. Rozhodovali jsme se tedy mezi zastavením, přičemž bychom byli velmi konzervativní v boji s Leclercem a Pérezem o třetí místo, nebo bychom trochu zariskovali a buď vyhráli, nebo skončili třetí. Když jsme ale viděli, že se Leclerc propadá a začíná se propadat i Lewis, bylo jasné, že to do cíle nedojedeme.“

Hamilton se zastávkou na konci závodu propadl za Sergia Pérezem a Leclerca a dojel pátý. Podle Wolffa přesto tento pokus stál za to.

„Nikdy jsme neměli žádné problémy a teď máme spoustu času o tom mluvit. V autě máte ale jen omezené množství informací, celkově si myslím, že to dnes za pokus stálo.“

Wolff nicméně připouští, že lepší by bylo zastavit dříve a přímo na trati pak bojovat o třetí místo.

„Správné rozhodnutí by zřejmě bylo zvolit konzervativní přístup a zajet do boxů v době, kdy pro přechodné jeli všichni ostatní. Vyjeli bychom za Pérezem, zřejmě za Leclercem a na trati bychom s nimi bojovali o třetí místo. To by zřejmě byla správná volba, ale to říkám jen s odstupem času po závodě,“ dodal Wolff.