Zařadit se po bok Alonsa a Vettela a nezískat s Ferrari titul? Tyto myšlenky Hamilton odmítá

Přestože start angažmá nevychází Lewisi Hamiltonovi úplně podle plánu, neztrácí víru a pouští se do hlubší práce uvnitř týmu.

Lewis Hamilton má za sebou první polovinu své premiérové sezony v barvách Ferrari.

Výsledkově toto angažmá zatím nevychází tak, jak si sedminásobný mistr před sezonou nejspíš představoval – Brit ještě nestál na pódiu a v celkovém hodnocení mu patří šestá příčka. Přesto se rozhodl převzít iniciativu a pustil se do analýzy, jak tým posunout dopředu.

Před víkendovou GP Belgie proto vysvětlil, proč sepsal dokument s návrhy na zlepšení.

„Důvodem proč jsem to napsal je, že v tomhle týmu vidím obrovský potenciál, nic se nevyrovná jeho vášni, ale je to obrovská organizace a má spoustu pohyblivých částí – a ne všechny fungují na sto procent,“ vysvětlil Hamilton, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Právě to je důvod, proč tým podle mě nedosahuje úspěchů, které by si zasloužil. Já přitom cítím, že je mou povinností hledat nedostatky ve všech oblastech, což se týká i všech členů týmů, včetně nejvyššího vedení,“ poznamenal dále 40letý závodník.

„Když se podíváte na tým za posledních dvacet let, měli tu úžasné jezdce jako Kimiho (Räikkönena), Fernanda (Alonsa) a Sebastiana (Vettela), všichni to byli mistři světa, ale nezískali titul s Ferrari (neplatí pro Räikkönena, avšak ten uspěl jen při svém prvním angažmá, pozn. red.). Já nicméně odmítám, aby to tak bylo i v mém případě,“ uvedl Hamilton, který na druhou stranu uznává, že se mu Ferrari snaží naslouchat.

„Tým reaguje neuvěřitelně dobře, zlepšujeme se v mnoha oblastech a neustále přicházejí reakce. Je před námi ještě spousta práce a věcí ke zlepšení, ale tým je velmi otevřený. Opravdu věřím v potenciál tohoto týmu. Věřím, že můžeme získat několik mistrovských titulů,“ dodal pilot Ferrari.