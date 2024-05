Zápisník z Floridy aneb dojmy přímo z dějiště Velké ceny Miami

Ještě předtím, než v Miami vyjely vozy F1 na trať, se v padoku řešil především čerstvě oznámený odchod Adriana Neweyho z Red Bulllu. Snad žádná diskuze se neobešla bez toho, aniž by padlo jméno tohoto statisticky nejúspěšnějšího konstruktéra historie F1.

Není se však ostatně čemu divit, jelikož se Newey v padoku F1 těší obrovskému respektu. Velkou poklonu mu vyjádřil například i Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa na oficiální tiskové konferenci prohlásil, že pokud by měl seznam lidí ze světa F1, s nimiž by chtěl spolupracovat, Neweymu by prý patřila první příčka.

O pozornost se ještě před začátkem oficiálních jízd v Miami přihlásilo také Ferrari, které ve čtvrtek dopoledne představilo speciální „modré“ zbarvení.

Ferrari se v Miami představilo se speciálním zbarvením. Modré barvy ale na voze moc nebylo

Ve čtvrtek našemu webu a deníku Sport poskytl exkluzivní rozhovor pilot stáje RB Júki Cunoda, který se v něm rozpovídal o jeho současné výborné formě, ale například i o možném povýšení k Red Bullu.

V Miami jsme se rovněž setkali s advokátem Radkem Pokorným, který je od konce minulého roku členem Etické komise FIA. První Čech v této funkci nám popsal, co všechno jeho funkce zahrnuje a zároveň přiznal, že ho překvapil objem kauz, které se svými kolegy za půl roku ve funkci řešil.

Před rozhovorem s námi si Júki Cunoda vyzkoušel americký fotbal.

Nutno dodat, že mu chytání míčů šlo velmi dobře

Závod F1 na Floridě každoročně láká velké množství známých osobností z nejrůznějších odvětví. Nechyběli bývalý špičkový fotbalista Zinedine Zidane, zpěvák Ed Sheeran, ale ani prezidentský kandidát Donald Trump.

Ze všech dosavadních velkých cen v Miami byla ta letošní bezesporu nejzajímavější.

VC Miami navštívil i Donald Trump. Podle svých slov přinesl vítězi Norrisovi štěstí

Jistě tomu pomohl i výjezd safety caru, který pomohl Landovi Norrisovi k první výhře v kariéře. V padoku bylo znát, že jezdci McLarenu vítězství přeje skoro každý – když ostatně proťal pomyslnou cílovou pásku, tak se i v tiskovém středisku ozval potlesk, což se stává jen zřídka.

Triumf britskému závodníkovi zjevně přáli i jeho kolegové – záměrně píši kolegové a nikoliv soupeři, jelikož jejich radost z Norrisova vítězství působila opravdu upřímně.

To platí i o Maxi Verstappenovi. Kdo by čekal, že se bude po závodě mračit, jelikož nedokázal dobře rozjetý závod dotáhnout do vítězného konce, ten by byl na omylu.

Nizozemec byl na pozávodním setkání s novináři v dobré náladě a všechny přítomné několikrát pobavil. Po příchodu na tiskovou konferenci nejprve neúmyslně, když si omylem sedl na místo pro vítěze, a poté i několika zábavnými hláškami.