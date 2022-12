Zandvoort prodloužil smlouvu do roku 2025. Místní čekají na dva domácí jezdce

Nizozemský Zandvoort prodloužil s Formulí 1 smlouvu do konce roku 2025.

V Zandvoortu se závodilo už na začátku 50. letech a poté s přestávkami do roku 1985. Nedávno prošel okruh úpravami a do F1 se vrátil v roce 2021. Původně se tak mělo stát o rok dříve, ale návrat byl odložen kvůli covidu-19. Místní ani nechtěli závodit před prázdnými tribunami.

Dva domácí jezdci

Po rozvolnění opatření si však v Zandvoortu na nedostatek zájmu stěžovat nemohou. Lákadlem pro místní fanoušky je samozřejmě zejména místní hvězda Max Verstappen, který také oba dva závody v současné éře vyhrál.

V příštím roce se mohou místní těšit na dva domácí jezdce. Kromě Verstappena bude ve F1 závodit také Nyck de Vries.

Oba dosavadní závody byly vyprodány a totéž platí už pro příští závod, který proběhne tentokrát na konci srpna.

Není proto divu, že Zandvoort prodloužil s F1 smlouvu do roku 2025.

F1 si pochvaluje úsilí Zandvoortu o udržitelnost – 99 % držitelů vstupenek se na okruh dostalo veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky. Došlo také k zavedení chytré energetické sítě s využitím alternativních paliv a snížení celkových emisí CO₂ o 80 %.

„Velká cena Nizozemska se v kalendáři rychle etablovala jako oblíbený závod, který každoročně přináší neuvěřitelnou energii a skvělý zážitek pro fanoušky,“ uvedl Stefano Domenicali.

„Vyprodané závody v posledních dvou letech nasadily vysokou laťku v oblasti organizace, zábavy a udržitelnosti a my jsme rádi, že můžeme prodloužit naši spolupráci. O pořádání závodů F1 je obrovský zájem, takže je to důkazem toho, co tým udělal pro to, aby Zandvoort upevnil své místo v kalendáři až do roku 2025. Nemůžeme se dočkat, až se sem příští léto vrátíme.“

„Chceme, aby svět znovu zažil, jak my jako Nizozemsko pořádáme závod,“ řekl šéf závodu Jan Lammers. „Je jedinečné, že jsme v kalendáři se světovými městy, jako jsou Las Vegas, Monako nebo São Paulo. A jak říkáme interně, jsme připraveni na zítřek. Potřebujeme a chceme uspořádat událost F1 budoucnosti, která nemusí být nutně větší, ale lepší, poutavější, inovativnější, udržitelnější a inkluzivnější.“