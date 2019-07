Zandvoort nebude pro návrat formule 1 asfaltovat únikové zóny

Okruh ležící na pobřeží Severního moře se již připravuje na návrat formule 1, která se příští rok vrátí poprvé od roku 1985. 4307 metrů dlouhá trať bude muset projít drobnými úpravami. Ty tentokrát nebude mít na starost německý architekt Hermann Tilke, který stojí za většinou moderních okruhů, ale italská společnost Dromo Circuit Design.

„Naším úkolem je upravit trať na požadovaný standard formule 1. Společně s Zandvoortem, FIA, FOM a jezdci jsme nyní plně zapojeni do tohoto procesu, abychom trať upravili co nejlépe,“ řekl šéf společnosti Dromo Jarno Zafelli.

„Některé změny budou viditelné, jiné ne. Je to o detailech. Hlavním cílem je zachovat okruh jako klasickou trať. Nezničím strukturu a dědictví Zandvoortu.“

I po úpravě zůstanou na okruhu v Zandvoortu hluboké štěrkové únikové zóny, které dostanou přednost před vyasfaltováním prostoru na vnějších stranách zatáček.

„Ponecháme štěrk. To byl jeden z požadavků všech zúčastněných stran. FOM o to požádala kvůli historii okruhu. Požádalo o to také vedení okruhu. My jsme více než šťastní, že máme štěrk místo asfaltu, pokud nemáme pocit, že je to potřebné.“

Zafelli také zdůraznil jedinečné vlastnosti štěrkových únikových zón na Zandvoortu, které směrem k bariérám stoupají. I to by mělo pomoci zabrzdit vůz formule 1 v případě, že se jezdec dostane mimo trať.

„Práce jsme začali v listopadu a plánujeme je dokončit do března. Je tu proto spousta času udělat to, co potřebujeme na trati i ve zbytku okruhu. Neděláme si starosti z výsledku, pouze z počasí,“ dodal Ital.

Foto: DTM