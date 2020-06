Zanardiho prognóza není jasná, říká lékař, který jej operoval

53letý bývalý pilot formule 1 se v pátek během etapového závodu Obiettivo Tricolore srazil s nákladním vozem, když jel na svém ručním kole. Incident se stal na klikaté cestě mezi městy Pienza a San Quirico d‘Orcia.

Zanardi podle svědku ztratil kontrolu a vjel do protisměru přímo do cesty nákladnímu vozu. K nehodě došlo v zalesněném úseku, Zanardi proto musel být přepraven na pole, kde mohl přistát vrtulník, který jej následně přepravil do nemocnice v Sieně.

„Stalo se to při sjezdu těsně předtím, než se silnice mírně stáčí. Alex lehce přejel do druhého pruhu. Kamion se mu snažil vyhnout, ale střetu již nedokázal zabránit,“ popsal trenér italského týmu Mario Valentini pro list La Repubblica.

Ještě v pátek večer podstoupil Zanardi v nemocnici Santa Maria alle Scotte téměř tříhodinovou operaci hlavy a obličeje. Držitel čtyř zlatých medailí z paralympijských her v Londýně a Riu byl následně přesunut na jednotku intenzivní péče, kde je připojen na umělou ventilaci.

„Stav Alexe Zanardiho je vážný, ale stabilní,“ řekl pro agenturu AP vedoucí lékař oddělení neurochirurgie Giuseppe Olivieri, který Zanardiho operoval.

„Byl sem přivezen s rozsáhlým lebečním poraněním, rozbitým obličejem a zlomenou čelní kostí. Čísla jsou dobrá, ačkoliv situace je i nadále velmi vážná.

„Jeho neurologický stav nepoznáme, dokud se neprobudí. Pokud se probudí. Vážný stav znamená, že je v situaci, kdy může zemřít. Zlepšení v těchto případech vyžaduje čas. Obrat k horšímu může být náhlý. Operace probíhala podle plánu, šlo o počáteční situaci, která byla velmi vážná.“

Lékař také popsal další kroky. „Dalším krokem je pokusit se ho v následujícím týdnu nebo deseti dnech stabilizovat. Pokud to půjde dobře, mohl by být probuzen. Jak jsem řekl jeho ženě, je pacientem, kterého stojí za to léčit. Pokud jde o prognózu toho, jak na tom bude zítra, za týden nebo za 15 dní, nevím. Jsem ale přesvědčen o tom, že bychom se o něj měli starat.“

Vedoucí jednotky intenzivní péče Sabino Scolletta dodal. „Z hlediska poškození mozku je situace kritická.“

Alex Zanardi kromě formule 1 závodil také v seriálu CART, ve které se stal v letech 1997 a 1998 šampionem. V roce 2001 měl na německém Lausitzringu v sérii CART vážnou nehodu, při které přišel o obě nohy. I po amputaci pokračoval v závodění ve speciálně upravených závodních vozech. Pět let závodil s BMW v Mistrovství světa cestovních vozů WTCC, kde dosáhl čtyř vítězství. Dvě z nich získal na Masarykově okruhu v Brně.

Foto: DTM