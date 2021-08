Zamotané jsou i výsledky závodu. Grand Prix Belgie 2021 trvala jen kolo, ale...

FIA ukončila závod po 3 hodinách a zhruba 44 minutách. V podstatě je to v rozporu se sportovními pravidly, protože celková délka závodu může být maximálně 3 hodiny (včetně přerušení). FIA ale našla skulinku v Mezinárodním sportovním řádu a na desítky minut zastavila i samotné měření přerušení.

Podle prozatímních výsledků, které jsou ale na „hlavičkovém papíru“ FIA, trval závod 3 minuty a 27,071 sekund a měl jedno kolo. Jak je to možné?

„Výsledky byly vypočteny v souladu s článkem 51.14 Sportovních pravidel FIA pro formuli 1, a to na konci 1. kola, které je předposlední před kolem, během kterého byl dán signál k přerušení závodu,“ uvedla FIA v zápisu.

Jenomže... pokud závod trval jen jedno kolo, nelze udělit žádné body. FIA proto dodává: „Pro určení bodů se však použije článek 6.5, přičemž vedoucí jezdec překročil kontrolní čáru třikrát, čímž je splněn požadavek, že vedoucí jezdec musí ujet více než dvě kola, aby mu byla udělena polovina bodů.“

Stroll dostal penalizaci

Aby toho nebylo málo, Lance Stroll dostal penalizaci 10 sekund za výměnu zadního křídla jiné specifikace.

Za běžných podmínek by musel jezdec v takovém případě startovat z boxů. Podle stewardů ale startovali z boxů všichni, takže by se to minulo účinkem a o žádný trest by nešlo. Zvažovali proto penalizaci průjezd boxy, ale to by se zase s ohledem na délku závodu nestihlo. Proto udělili penalizaci 10 sekund. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o penalizaci bylo uděleno 3 minuty po uveřejnění prozatímních výsledků, nemělo by být v nich zohledněno (což je i patrné). Stroll tak nakonec dokončil závod zřejmě poslední.

Nejrychlejší kolo závodu

Nejrychlejší kolo závodu za safety carem zajel Nikita Mazepin. Závod nedokončil mezi prvními deseti, takže odpadly diskuse o tom, zda by měl, nebo neměl dostat bod (respektive půl bodu). Zatím ale není jasné, zda mu bude nejrychlejší kolo závodu uznáno v historických tabulkách. Už i v prozatímních výsledcích je vždy uveden majitel nejrychlejšího kola. Nyní tam ale jakákoliv zmínka o nejrychlejším kole zcela chybí.

Prozatímní výsledky