Zamíří Guenther Steiner do MotoGP? Bývalý šéf Haasu má převzít tým Tech3

Bývalý dlouholetý šéf týmu Haas ve Formuli 1 Guenther Steiner se údajně chystá vstoupit do světa MotoGP. Podle informací několika zdrojů by měl převzít tým Tech3.

Guenther Steiner byl dlouhé roky spojen s formulí 1. Působil u Jaguaru, později u Red Bullu a od roku 2014 vedl tým Haas, který vstoupil do F1 v roce 2016. Ve funkci šéfa stáje skončil po sezoně 2023. Od té doby působí jako televizní expert a ambasador Velké ceny Miami.

Podle informací z Autosportu, ale i dalších médií, však nyní Steiner rozšiřuje své aktivity i do motocyklového seriálu MotoGP, když má finalizovat převzetí týmu Tech3, který závodí s motocykly značky KTM. Projekt má spolufinancovat investiční skupina Apex, která spravuje majetek i pro některé profesionální sportovce (včetně pilota F1 Landa Norrise) a dříve koupila 20% podíl v týmu Alpine F1.

Hodnota aktuální dohody, související s převzetím týmu Tech3, má přesahovat částku 20 milionů eur (asi 500 milionů korun).

Zakladatel stáje Tech3 Hervé Poncharal již dříve potvrdil, že jedná s potenciálními investory. Uvedl, že možnosti zahrnují minoritní podíl, partnerskou účast i odkup celého týmu.

Převzetí Steinerem má probíhat postupně s tím, že se neplánuje ani přemístění týmu z Francie

Vstup bývalého šéfa F1 týmu do MotoGP zapadá i do širšího kontextu. Bylo již oznámeno, že promotéra MotoGP definitivně převezme společnost Liberty Media, která vlastní také formuli 1. Podle spekulací se o možnostech investic do týmů MotoGP zajímají i další známá jména ze světa královny motorsportu, například Lewis Hamilton.