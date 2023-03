Před časem se objevily informace, že se tým Hitech zaregistroval jako zájemce o vstup do F1. Plány stáje ze Silverstone nyní začínají nabírat reálnější kontury.

Ve formuli 1 momentálně působí deset týmů, nicméně zájemců o rozšíření startovního pole neustále přibývá.

FIA proto nedávno zahájila formální proces, výsledkem kterého by mělo být vybrání způsobilých kandidátů. Do „výběrového řízení“ se mohou potenciálně nové týmy hlásit až do 30. dubna.

Mezi žadately o vstup do královny motorsportu by momentálně neměly chybět následující organizace: Andretti/Cadillac, Panthera Team Asia, tým Craiga Pollocka a Hitech, který je znám z F2 a F3.

Web Racingnews365.com nyní přinesl podrobnosti o přípravách stáje Hitech, pro níž v minulosti v juniorských sériích závodili mimo jiné Čech Roman Staněk či bývalý pilot F1 Nikita Mazepin.

Hitech, který pro svůj projekt používá kódové označení H26, podle informací nizozemského webu ve svých přípravách pokročil natolik, že již provádí testování v aerodynamickém tunelu.

Stáj se sídlem v Silverstone, kde najdeme i továrnu Astonu Martin, by do budoucna mohla mít blízko k Mercedesu – a to nejen jako zákaznický tým skrze odběr pohonných jednotek, ale i jako jakýsi B-tým.

V čele týmu stojí bývalý závodník a motokárový mistr světa z roku 2005 Oliver Oakes, který má již nyní k dispozici řadu odborníků s bohatými zkušenostmi z F1.

Projekt H26 řídí bývalý inženýr Ferrari Dave Greenwood, zatímco technickým šéfem Hitechu je Mark Smith, který obdobný post v minulosti zastával například u Red Bullu či Sauberu.