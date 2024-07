Zamíří do F1 další automobilka? Toyota má údajně jednat o spolupráci s Haasem

Podle RacingNews365 jedná Toyota o možné spolupráci s americkým týmem Haas. Web přinesl tuto spekulaci současně s maďarským Formula.hu. Podle spekulací by mohla Toyota nejdříve Haas sponzorovat podle podobného formátu, jakým Alfa Romeo spolupracovala do loňského roku se Sauberem. I když je asi spíše nepravděpodobné, že by došlo k přejmenováni týmu.

Poté by se mohla spolupráce rozšířit v technické oblasti. Toyota by prý mohla Haasu pomoci s výrobou některých dílů a to už od roku 2025. Součástí dohody by bylo také využití aerodynamického tunelu Toyoty v Kolíně nad Rýnem. Ještě nedávno ho využíval McLaren a v současné době tam má pracovat Andretti, který stále nevzdává snahy o vstup do F1.

Samozřejmě nelze vyloučit, že by v budoucnu Toyota vstoupila do F1 jako výrobce motorů. Aktuálně ale tato možnost prý na stole není.

Je dobré zdůraznit, že se zatím jedná jen o spekulaci „z paddocku“. Případné spolupráci s jedním z největších výrobců aut by samozřjemě pomohla skutečnost, že novým šéfem týmu je Ajao Komacu, který je původem z Japonska.



Foto: Getty Images / Clive Mason

Na druhou stranu je struktura Haasu už dnes poměrně složitá a ze všech týmů možná nejvíce vzdálená konceptu „pod jednou střechou“. Část týmu sídlí formálně v USA, další ve Velké Británii a třetí v Maranellu, kde tým využívá i aerodynamický tunel Ferrari. Haas také odebírá některé díly od italské stáje a šasi mu staví Dallara. Podle pravidel samozřejmě tým nemůže využívat dva tunely, takže pokud by se vývoj přesunul do Kolína, měl by Haas zázemí ve čtyřech státech.

Podle Formula.hu nelze vyloučit ani těsnější spolupráci, která by potenciálně mohla vyústit v převzetí týmu.

Toyota měla svůj tým ve F1 naposledy v roce 2009. V letech 2002 až 2009 získala celkem 13 pódií. Větších úspěchů pak dosáhla ve WEC a v Le Mans.