Zamíří Antonelli do Alpine? V Itálii spekulují o možném plánu Mercedesu při příchodu Verstappena

Deník La Gazzetta dello Sport přišel se spekulací, že by Mercedes (v případě příchodu Maxe Verstappena) mohl přesunout Kimiho Antonelliho na hostování do týmu Alpine.

Podle informací italského deníku La Gazzetta dello Sport by se mohla v zákulisí formule 1 rýsovat překvapivá přestupová varianta.

Mladý italský talent Kimi Antonelli by v roce 2026 mohl zamířit na hostování do týmu Alpine, pokud by Mercedes skutečně angažoval Maxe Verstappena jako týmového kolegu George Russella.

List tvrdí, že vedení Mercedesu zvažuje, jak by se změnila týmová sestava v případě příchodu úřadujícího mistra světa. A právě Antonelli, který má být budoucností týmu, by mohl na čas odejít jinam – například právě do Alpine.

Zatímco v minulosti byl pro Mercedes přirozeným partnerem tým Williams, kde ostatně sbíral zkušenosti i George Russell, nyní sílí možnosti spolupráce s Alpine.

Důvodů je hned několik – jednak dobré vztahy mezi šéfem Mercedesu Totem Wolffem a faktickým šéfem stáje Alpine Flaviem Briatorem, a také fakt, že od roku 2026 bude Alpine odebírat pohonné jednotky právě od Mercedesu.

Možnost dočasného přesunu Antonelliho podpořil i bývalý šéf týmu Haas Günther Steiner, který podcastu Red Flags řekl:

„Myslím, že pokud by Mercedes získal Maxe, musel by mu Kimi na chvíli uvolnit místo. Dávalo by smysl říct: ‚Kimi, pojď na rok do Alpine nebo Williamsu. Je to rychlý jezdec, ale potřebuje růst. Pokud by byl hozen rovnou do auta, které může vyhrávat, a on by s ním nevyhrával, nemuselo by mu to psychicky prospět.“