Zaměstnanci Renaultu budou v Monze protestovat proti přerušení programu na výrobu motorů F1

Již několik týdnů se spekuluje o tom, že automobilka Renault, která v královně motorsportu provozuje tým Alpine, ukončí svůj program na výrobu motorů F1.

To by jednak znamenalo, že by Alpine musel začít (nejspíše od začátku sezony 2026, kdy dojde na změnu technických pravidel) odebírat pohonné jednotky od konkurence, a za druhé by to nejspíše znamenalo omezení výroby v továrně Viry-Chatillon, kde motory pro F1 vznikají.

Odbory již vůči tomu vyslovily svoji nevoli, když v minulém týdnu vydaly prohlášení, ve kterém plánovaný krok kritizují, a nyní se dokonce chystají veřejně protestovat.

Jak uvedl Autosport, pracovníci Alpine plánují svoji nespokojenost vyjádřit přímo v Monze, kde se jede o víkendu další velká cena. Někteří zaměstnanci by se měli objevit i na tribunách a prostřednictvím triček s nápisem #ViryOnTrack (Viry na dráze) by chtěli vyjádřit svůj názor.

Protest by nicméně podle odborů neměl ohrozit fungování týmu a neměl by mít agresivní charakter.

K plánovanému protestu se vyjádřili i samotní jezdci týmu.

„Podle toho, co jsem slyšel, půjde o pokojné protesty. Lidé chtějí být slyšet, což je úplně normální. Doufám, že dojde k nějakým diskuzím mezi oběma stranami,“ prohlásil Esteban Ocon.

„Nemám nad touto situací absolutně žádnou moc ani kontrolu. Je to téma týmu a nejvyššího vedení. Soustředím se hlavně na závod a to nejlepší, co mohu udělat pro každého zaměstnance týmu, je předvést na trati co nejlepší výkon. Abych jim dal odměnu za všechnu tu tvrdou práci, kterou každý jednotlivý zaměstnanec odvádí. To je moje role v týmu a na to se budu soustředit,“ nechal se slyšet Pierre Gasly.