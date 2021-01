Záložní kalendář je stále reálnější. V Číně už požádali o odklad závodu

Podle spekulací se chystá odklad závodu v Austrálii (což už potvrdil Lawrence Stroll). V případě Číny už odklad otevřeně přiznává místní promotér. Sezóna by tak začala v Bahrajnu a pokračovala zřejmě v loňských „kovidových" destinacích – Imole a Algarve.

„Byli jsme v kontaktu s F1 prostřednictvím konferenčních hovorů téměř každý týden,“ řekl I-pin Jang, generální ředitel promotéra závodu Juss Events pro Motorsport.com

„Navzdory obvyklému kalendáři si myslím, že je velmi nejisté, že by se závod F1 uskutečnil v první polovině roku – v dubnu. Naším cílem je vyměnit to za druhou polovinu roku.“

Žádost o odklad už promotér odeslal F1. Otázkou je, zda se ke konci roku naleznete dostatek místa pro uspořádání dvou odložených závodů (Austrálie a Čína).

Nejde ale jen o kapacitu kalendáře F1. V Číně se od vypuknutí pandemie neuspořádala žádná větší mezinárodní akce, takže letos vznikne přetlak.

„Přesun do druhé poloviny roku závisí na plánu vedení města,“ řekl Jang. „Pokud přesuneme všechny mezinárodní akce do druhé poloviny roku, bude to nad kapacitu města. Hostit jakoukoliv událost vyžaduje masové veřejné zdroje, jako jsou policie a zdravotnictví. Pokud budeme muset ve druhé polovině roku uspořádat všechny významné události, bude to čelit nedostatku veřejných zdrojů a také vzájemným střetům v oblasti marketingu.“

Aktuální platná verze kalendáře:

21. března: Austrálie

28. března: Bahrajn

11. dubna: Čína

9. května: Španělsko

Záložní verze: