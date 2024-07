Zákulisní boje uvnitř týmu dopadnou na Red Bull až z dlouhodobého hlediska, myslí si Brown

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown tvrdí, že interní neshody, které panují v Red Bullu, zatím neměly na výkonnost rakouské stáje větší vliv. Do budoucna se to však podle něj změní.

Od chvíle, kdy koncem roku 2022 zemřel zakladatel a spolumajitel stáje Red Bull Dietrich Mateschitz se rakouská organizace potýká se zákulisními boji o moc.

Mocenské skupiny se dělí na dvě části: na tu, kterou reprezentuje šéf stáje Christian Horner, jenž má podporu thajských akcioářů, a na „rakouský“ tábor, v jehož čele stojí generální ředitel Oliver Mintzlaff.

Skutečnost, že uvnitř organizace nepanují idylické vztahy, se potvrdila začátkem letošního roku, kdy Horner čelil internímu vyšetřování Red Bullu kvůli údajně nevhodnému chování vůči zaměstnankyni. Z vyšetřování však Horner vyšel vítězně, když nezávislí vyšetřovatelé podle vyjádření Red Bullu neshledali žádné pochybení.

Ani to však náladu uvnitř Red Bullu neuklidnilo. Naopak. Jos Verstappen, otec hlavní jezdecké hvězdy týmu, později vyzval Hornera k odchodu, a to kvůli tomu, že se podle Nizozemce tým pod vedením britského manažera rozpadá.

Konkurence dění v Red Bullu příliš nekomentuje. Neplatí to však o výkonném řediteli McLarenu Zaku Brownovi, který dlouhodobě volá po tom, aby byl Red Bull při řešení svých problémů více transparentní.

Brown se navíc nyní nechal slyšet, že si sice nemyslí, že by interní problémy Red Bull nyní nějak zásadně ovlivňovaly, ale z dlouhodobého hlediska by se tak stát mohlo. Především pak s nástupem novým technických pravidel v roce 2026.

„Myslím, že tyhle otřesy na ně budou mít spíše střednědobý až dlouhodobý dopad,“ uvedl Brown, kterého cituje Autosport.

„Co se Adriana Neweyho (šéfkonstruktér, který v příštím roce Red Bull opustí, pozn. red.) týká, tak vůz, se kterým závodí nyní byl stavěn vloni, když ještě vše bylo v pořádku. Jde spíše o rok 2026, kdy se začnou používat nové motory.. Do toho jde také o situaci s jezdci (spekuluje se o tom, že by z Red Bullu mohl odejít Verstappen), což je oblast, ve které bude potenciálně vidět nedostatek stability. Tam by se to mohlo projevit,“ nechal se slyšet Brown.

„Dokud se vítězí, věci drží věci pohromadě. Jenže jakmile se pro ně boj o výhry stane větší výzvou, tak budeme moci vidět další trhliny ve vztazích uvnitř tohoto týmu,“ prohlásil dále šéf McLarenu, který nicméně věří, že by jím vedený tým mohl přerušit současnou nadvládu Red Bullu již příští rok.

„Myslím, že příští rok by to mohla být epická sezóna, že? O titul by mohly bojovat čtyři týmy,“ podotkl Američan a s tím, že by se do boje ale mohl zapojit třeba i Aston Martin.

„Bylo by naivní vyloučit někoho, kdo teď není v první čtyřce, protože vidíme, jak rychle se věci mohou změnit. Všichni mají velmi podobnou techniku, takže není důvod, proč by ostatní nemohli zvládnout to, co jsme předvedli minulý rok my,“ dodal Brown, který tím připomněl loňský velký vzestup McLarenu.