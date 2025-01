Základní informace o sezóně 2025

Předsezónní testy budou letos opět jen jedny. Proběhnou v Bahrajnu od 26. do 28. února . Testy bude už tradičně vysílat F1 TV Pro (lze předplatit i na měsíc) a online přenos z testů samozřejmě chystáme také my.

Startovní rošt celkově omládne. Máme jen tři jezdce, kteří mají přes 30 let: Fernando Alonso, Lewis Hamilton a Nico Hülkenberg. Průměrný věk bude 26,5 let.

Sportovní pravidla

Pravidla zůstávají relativně stabilní (zejména technická), ale k několika změnám dojde. Které jsou ty nejdůležitější?

Od letošního roku se ruší bod za nejrychlejší kolo závodu. F1 ho udělovala od roku 2019.

Mladí jezdci dostanou více času ve vozech. Dosud platilo, že každý tým musel do každého svého vozu posadit pro jeden páteční trénink mladého jezdce. Nově to bude do dvou tréninků v sezóně. Celkově tedy pro každý tým čtyři tréninky.

Jako mladého jezdce definují pravidla takového, který odjel maximálně dva závody. Není přitom důležité, zda je tento jezdec závodním jezdcem nebo ne. Antonelli, Hadjar a Bortoleto tak nemusí do vozu pustit nikoho. Pro svůj vůz si podmínku absolvují sami.

Od letošní sezóny také víme, co se stane, pokud se neuskuteční kvalifikace. Naposledy jsme toto téma řešili v Brazílii, kde musela být kvalifikace odložena. Není to ale reakce na to Brazílii – ke schválení změny došlo už předtím. Pokud kvalifikace neproběhne, sestaví se startovní rošt podle pořadí v šampionátu. Samozřejmě to platí až od druhého víkendu. V Austrálii ještě žádné pořadí nebude, a pokud by kvalifikace nebyla, je další postup na uvážení stewardů.

Sportovní předpisy zpřísní podmínky pro testování předchozích vozů (TPC). Pro TPC bude stanoven dvacetidenní limit a jezdci startující v šampionátu budou moci během čtyř dnů testování ujet maximálně 1 000 kilometrů. Testování bude povoleno pouze na okruzích, které byly v předešlém roce součástí kalendáře. Testování nebude povoleno na tratích, na kterých se bude konat závod do šedesáti dnů od testování nebo na takových, u kterých FIA určí, že prošly výraznou proměnou.