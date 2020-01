Základní data, údaje a změny v letošní sezóně formule 1

Smlouvy končí Vettelovi, Verstappenovi i Hamiltonovi. Tradiční letní okurková sezóna spekulací letos odstartuje.. no vlastně už odstartovala! Už na konci loňského roku se začalo diskutovat, zda Hamilton půjde k Ferrari atd.

Proč okurková? Charles Leclerc před Vánocemi prodloužil s Ferrari do konce roku 2024. Smlouvu na rok 2021 má také Sergio Pérez u Racing Pointu a očekáváme, že zůstane i Stroll. Smlouvu má rovněž Ocon u Renaultu. Zbytek je ve hvězdách.

Nově bude moci jezdec využít tři MGU-K za sezónu (dosud to byly dva). Konkrétně je rozdělení maximálního povoleného počtu komponent (bez penalizací):

Pravidla nově zakazují týmům, aby zakrývaly svá auta během zimních testů. Neměli bychom tak už zažít to, co vidíte na obrázcích níže.

Pneumatiky a testy

Týmy se na konci loňského roku dohodly, že si ponechají pneumatiky z roku 2019.

V průběhu roku se neuskuteční sezónní testy. Týmy ale budou postupně testovat nové 18palcové pneumatiky Pirelli pro rok 2021. Jako první Ferrari v únoru. Podle pravidel může proběhnout celkem 25 testovacích dní (pokud testují dvě auta, bere se to jako dva dny) a to s vozy z let 2018 a 2019. Tyto vozy budou muset být upraveny, aby na ně bylo možné odlišné pneumatiky nasadit.