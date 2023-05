Zákaznické týmy mohou být i nadále úspěšné, říká k rostoucímu počtu dodavatelů motorů Steiner

Podle šéfa Haasu Guenthera Steinera bude možné uspět se zákaznickými motory i po začátku sezony 2026, kdy vzroste počet dodavatelů pohonných jednotek na šest.

Ve formuli 1 se má všeobecně za to, pokud si tým připravuje vlastní pohonnou jednotku, případně je výhradním zákazníkem některého z dodavatelů, získává výhodu minimálně v tom smyslu, že má při vývoji monopostu volnější ruce (vozy se vždy staví „okolo“ motoru).

Zatímco nyní ve F1 figurují čtyři dodavatelé motorů (Ferrari, Mercedes, Renault a Honda RBPT), od sezony 2026 tento seznam rozšíří Audi plus dojde k definitivnímu rozdělení Hondy a Red Bull Powertrains.

Z této skutečnosti vyplývá, že vzroste počet týmů, které budou mít de facto vlastní pohonnou jednotku.

Guenther Steiner, šéf Haasu, který jistojistě zůstane tzv. zákaznickým týmem, to však jako handicap pro jím vedený tým nevnímá.

„Neřekl bych, že se musíte stát továrním týmem, ale musíte se podívat, kde chcete být za pět až deset let,“ uvedl Steiner, jehož slova citoval Autosport.

„Myslím, že všichni v tuto chvíli příliš přemýšlíme o tom, co přijde v roce 2026. Vypadá to, že pro rok 2026 bude šest výrobců motorů, takže čtyři týmy budou muset vzít zákaznický motor a my budeme jedním z nich,“ pokračoval boss týmu Haas.

„Pokud jde o budoucnost, musíme se podívat, jak se formule 1 vyvíjí. Nechci, aby to znělo negativně, ale výrobci přicházejí a odcházejí, zatímco týmy zůstávají, takže i na to musíme myslet,“ přiblížil Steiner svůj pohled.

„Může se také stát, že stáje budou možná rády, když budou za pět let zákaznickými týmy. Uvidíme, co přinese čas. V tuto chvíli si ale myslím, že jsme na rok 2026 připraveni. Máme zákaznický motor a snažíme se z něj vytěžit maximum.“

Současný Aston Martin jako pozitivní příklad

Podle Steinera je současná forma týmu Aston Martin jasným příkladem, že být zákaznickým týmem nemusí být žádnou katastrofou.

„Jaký motor nyní Aston Martin používá? Mercedes. A kde je Aston Martin? Před Mercedesem. Všichni si sice myslíte, že se to v budoucnu změní, ale vždy musíte žít také v realitě. Existuje velká šance, že zákaznický tým může být lepší než tovární tým, jako se to děje právě teď. Není to něco, co bych si vysnil,“ míní Ital.

„V roce 2026 tu bude šest výrobců. A jak víte, že všichni odvedou stejně dobrou práci? Mohou být dva nebo tři, kteří odvedou horší práci, ale pokud jste u správného výrobce, jste před ostatními. Být zákazníkem má tedy i své klady. Pokud si jdete vyrobit vlastní motor a ten motor není dobrý, čeho jste pak dosáhli? Myslím, že je to všechno otevřené a teprve budoucnost ukáže,“ dodal Steiner.