Zakáže F1 ohřívací deky? Rozhodne se v červenci

Formule 1 plánuje, že od příštího roku zakáže ohřívací deky. Podle Pirelli půjde o obrovskou změnu s velkými dopady na směsi i konstrukci.

Formule 1 má v plánu v příštím roce zakázat používání ohřívacích dek. Důvodem je především úspora nákladů.

Stejný plán ale existoval už dříve a F1 vždy nakonec couvla. Mario Isola v Bahrajnu uvedl, že se rozhodne po Velké ceně Velké Británie.

„Silverstone je jedním ze závodů, kde máme dva dny testování po závodě,“ řekl Isola, kterého cituje Autosport. „Myšlenka je taková, že po Silverstone budeme analyzovat data a společně s týmy, FIA a F1 budeme analyzovat situaci.“

„Pak se rozhodneme, zda se nám podaří dosáhnout cíle pro rok 2024, nebo zda je nutné jej odložit.“

Předpokládáme, že testy proběhnou v úterý a ve středu po závodě – tedy 11. a 12. července. V nově zveřejněných pravidlech je uvedeno, že hlasování bude muset proběhnout nejpozději do 31. července. Aby byla změna předpisů úspěšně přijata, FIA, F1 a prostá většina týmů (5 z 10) budou muset hlasovat pro.

„Nemám jasný pocit a upřímně, je těžké předpovídat,“ reagoval Isola na dotaz, jaká je nyní v paddocku atmosféra. „Věřím, že je cílem každého jít tímto směrem k udržitelnosti, ale nikdo nechce poškodit show.“

„Nechci říkat, že je to nemožný cíl, protože to není nemožný cíl. Ale je to velmi velká výzva.“

Podle Isoly bude potřeba připravit zcela nové pneumatiky. „Mám pocit, že lidé si myslí, že přejít z 13palcových na 18palcová kola byla mnohem větší výzva a že deky nejsou problém.“

„Musíme navrhnout sloučeniny schopné pracovat od 20 do 120 stupňů, jinak riskujeme, že se špatně zahřejí nebo naopak přehřejí. Pak kvůli nárůstu tlaku, který máte od studeného k horkému, což je podle našich odhadů pravděpodobně více než 9/10 psi, musíme také navrhnout novou konstrukci.“