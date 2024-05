Zákaz startu za to, že jsem jel mimo bílé čáry? Magnussen volá po změně pravidel

Trestné body mají platnost jeden rok. První trestné body se Magnussenovi odečtou až 9. března příštího roku.

„To, že mi hrozí zákaz startu za jízdu mimo bílé čáry – na kusu asfaltu – nevím, jestli to považuji za správné,“ řekl Magnussen v Imole. „Ale taková jsou pravidla. Akceptuji to, ale cítím, že je tam prostor pro zlepšení a to nejen, co se bodů týče.“

Za co dostal Magnussen trestné body Grand Prix Saúdské Arábie: 3 body (kolize s Alexem Albonem)

Grand Prix Číny: 2 body (kolize s Júkim Cunodou)

Grand Prix Miami: 3 body za vyjetí mimo trať a získání výhody v souboji s Lewisem Hamiltonem.

Grand Prix Miami: 2 body za kolizi s Loganem Sargeantem

„Máme teď více závodů než bylo v době, kdy byly zavedeny. Mám pocit, že nakonec můžete dostat zákaz závodění v podstatě za velmi malou věc. Tak to cítím.“

V Miami dostal Magnussen trest za získání výhody vyjetím mimo trať. „Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby nám FIA řekla, abychom vrátili pozice, a pak by důsledek za to, že to neuděláme, byl tvrdý. A to třeba opravdu tvrdý, abyste se ujistili, že se to udělá, protože si myslím, že jednak je to příliš komplikované a také příliš velký důsledek. Musíte být schopni nechat trochu prostoru pro překročení limitu a mít možnost to napravit.“

„Nyní, když se to vyhodnotí jako získání výhody a je to trest průjezd boxy, tak to podle mě není dobře.“

Magnussen také připomenul své zkušenosti z amerických sérií – závodil v IndyCar a IMSA.

„Závodil jsem v IndyCar a líbí se mi tamní způsob závodění. Mám pocit, že pravidla jsou velmi jasná a jednoduchá a závodění je skvělé.“

„Mezi dvaceti nejlepšími jezdci světa musí probíhat skvělé závodění. Myslím, že i to k tomu patří. Jedna věc je, že jezdci F1 jsou rychlí, ale také velmi dobří v závodění. A myslím, že to musíte ukázat. Je to součást toho všeho. Všichni jsme přišli z motokár a naučili se závodit mezi sebou.“

„Mám pocit, že letos se všemi těmi pokyny jde něco z toho proti jakoby přirozené závodní dynamice, kterou jsme se všichni od dětství učili.“