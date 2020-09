Zákaz kvalifikačních režimů je tady. Týmy netuší, co se stane

Od Grand Prix Itálie bude platit zákaz kvalifikačních režimů. Motor bude muset být po celou kvalifikaci i závod ve stejném režimu. Téměř... existují výjimky. Jezdec může zmáčknout tlačítko a zvýšit výkon při souboji, nebo naopak snížit výkon v dojezdovém kole nebo za safety carem.

Počet a délka podobných „push“ režimů omezen nebude.

Bude také možné použít režim, který má pohonnou jednotku ochránit kvůli spolehlivosti. Z tohoto nouzového režimu ale nebude cesta zpátky. Pokud tým přepne u daného motoru do tohoto režimu, bude s ním muset jet tak dlouho, dokud ho nevymění za jiný.

Týmy nebo spíše výrobci dokončují nové mapy motorů a už ví, jaký to na ně bude mít dopad. Ale co soupeři?

Obecně se nepředpokládá, že Mercedes přijde o svou dominanci, protože jeho náskok v kvalifikaci je příliš vysoký. Toto Wolff se nechal slyšet, že to Mercedesu dokonce pomůže, protože může využít více výkonu v závodě. A Red Bull tuhle možnost zřejmě bere vážně.

Toto Wolff o kvalifikačních režimech „Pět kvalifikačních kol, ve kterých nepoužijeme kvalifikační režim, nám dává 25 kol dalšího výkonu v závodě a věříme, že nám to poskytne vyšší výkon.“

„Bude to mít nějaký účinek,“ řekl Christian Horner. „Uvidíme, jaký to bude mít účinek během příštího týdne nebo během příštích několika týdnů. Doufejme, že to nebude horší.“

Podobně nejasně to vidí také Mattia Binotto. „Bude to také obtížné. Je to Monza, pozn. redakce) okruh, kde je důležitý na výkon a my rozhodně nejsme nejlepší,“ řekl šéf Ferrari.

„Pro kvalifikaci bude zavedena nová technická směrnice týkající se toho, čemu říkáme párty módy, takže to nakonec může ovlivnit některé týmy. Zajímalo by mě, kolik a jaké týmy to budou. Myslím, že to bude v tomto ohledu zajímavé.“

Podle Binotta může mít nová technická směrnice v Monze největší efekt.

„Nemůžeme vám přesně říct, co to dělá, dokud se to nestane,“ řekl Esteban Ocon. „Myslím, že po Monze budeme mít jasnější obraz.“

„Nemyslím si, že je to pro nás špatná věc. Máme velmi silný závodní režim. V závodě jsme celkem rychlí, takže pokud jde o nové pravidlo, jsem v pohodě.“

Motory na to nebyly postaveny

„Jako vždy budou vítězové i poražení,“ řekl už Rémi Taffin z Renaultu pro motorsport-magazin.

„Co nevíme – do jaké míry někdo prohraje nebo vyhraje. Jediná věc, která je trochu nepříjemná, je to, že jsme naše motory navrhli tak, aby měly závodní a kvalifikační režim. Zvládli jsme to a uprostřed sezóny musíme změnit způsob jejich fungováni. Ten, kdo se soustředil na závod, vyhraje. Ten, kdo se soustředil na kvalifikaci, prohraje.“

Romain Grosjean zase uvedl, že by zákaz párty módu mohl pomoci Haasu porážet williamsy. Francouz to možná odhadl nejlépe. Očekává se, že zákaz může mít největší dopad na zákazníky Mercedesu.

Výkony v kvalifikacích

Čas Mercedesu je 100 %.