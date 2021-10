Zak Brown ukázal tetování. Připomíná Ricciardovo vítězství v Monze

Tetování má původ ve výzvě pro šéfy týmů nebo významné osobnosti F1, za kterou stojí charitativní organizace Grand Prix Trust – věnuje se podpoře všech, kdo pracovali ve F1 a dostali se do těžké životní situace.

Za tetování vděčí Brown šéfovi Mercedesu. Toto Wolff si vybral vloni právě jeho.

Před Velkou cenou USA v Austinu navštívil Brown místní tetovací salon a nechal si udělat menší tetování.

Na něm je vyobrazen okruh v Monze a datum (v americkém formátu). Má to samozřejmě připomínat letošní vítězství Ricciarda ve Velké ceně Itálie, které bylo prvním vítězstvím McLarenu od roku 2012 a samozřejmě také první pod vedením Browna.

„Někdy se musíte postavit svým největším obavám, což jsem udělal,“ řekl Brown pro Motorsport.com.

„Vzniklo to v rámci projektu Grand Prix Trust se Sky, kdy je každý rok nominován šéf týmu, aby udělal něco, co ho děsí.“

„Toto mě nominoval loni a jehly mě dostatečně děsí. Snažil jsem se vymyslet, co by bylo zábavné a opravdové a zároveň řádně děsivé. Přišel jsem na nápad nechat se tetovat.“

Povaha výzvy Grand Prix Trust znamená, že Brown nyní může nominovat další významnou osobnost z F1, aby příští rok sama něco udělala.

„Vím, kdo to bude, už jsem to udělal,“ potvrdil Brown. „Jde o to nominovat někoho významného, osobnost tohoto sportu. Zatím to byli tři šéfové týmů v řadě, ale neomezuje se to jen na ně. Mohou to být inženýři, jezdci, významné osobnost v rámci sportu.“

„Je na každém jednotlivci, aby přišel s vlastním plánem. Myslím, že se brzy ukáže, koho jsem nominoval. Nemohu to říct. Je na to uvaleno embargo.“