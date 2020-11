Zak Brown očekává, že Alonso bude v Alpine tvrdým soupeřem

„Závodění s ním jsem si opravdu užíval,“ řekl šéf McLarenu novináři Peteru Windsorovi na YouTube.

„Máme vynikající vztah. Bohužel jsme spolu měli na závodní dráze mnohem více špatných než dobrých časů.“

Alonso má pověst velmi dobrého a kompletního jezdce, který ale dokáže rozložit tým. Zak Brown uvedl, že něco podobného od něj nezažil

„Každý říkal, že bude těžké ho řídit, ale zdálo se mi, že celkem snadné s ním pracovat. Nevím, jestli je to proto, že mám trochu jezdecké myšlení, že pracuji s jezdci trochu jinak, ale měli jsme spolu tři hrozné roky a nikdy jsme neměli žádné incidenty.“

„Dal do toho všechno, každé kolo, každý víkend, ať už to bylo sedmé nebo sedmnácté místo.“

„Je to profesionál. Jít do Indianapolisu v roce 2017 bylo úžasné. Myslím, že jsme tímto rozhodnutím šokovali svět. Vedl 27 kol, takže to byl velký okamžik. Skončilo to samozřejmě slzami kvůli motoru, který selhal.“

„Nechal jsem ho jít do Le Mans, kde vyhrál, společně jsme udělali Daytonu, takže s ním mám skvělý vztah a velmi ho respektuji.“

„Jeho pracovní morálka a inteligence jsou na špičkové úrovni a myslím, že v Renaultu bude nelítostným soupeřem.“

„Je to pravděpodobně nejlepší všestranný jezdec, se kterým jsem ve své krátké době ve formuli 1 pracoval. Rychlost tam určitě bude, takže je to člověk, kterého bude těžké na trati porazit.“