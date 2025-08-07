Zak Brown neočekává, že mezi jezdci dojde k větší roztržce

Stále více to vypadá, že si to o letošní titul mistra světa rozdají jezdci McLarenu.
Souboj obou jezdců je zatím poměrně klidný. Několikrát ale došlo málem ke kontaktu a v Kanadě ke kolizi skutečně došlo. Zak Brown se domnívá, že se v určitém okamžiku oba jezdci opět srazí.
„Nemyslím si, že by mezi nimi došlo k velké roztržce – díky komunikaci, důvěře a respektu, který mezi sebou máme, a který mají i mezi sebou navzájem,“ řekl Zak Brown pro BBC.
„Máme velké štěstí, že máme právě tyto dvě osobnosti. Milujeme tu výzvu. Těším se, až spolu budou opět závodit.“
„V určitých chvílích jsem se zeptal obou: ‚Udělal někdy tvůj týmový kolega něco, co tě naštvalo? Odpověď od obou byla: ‚Nikdy.‘“
Letos několikrát došlo málem ke kolizi obou jezdců – naposledy v závěru Grand Prix Maďarska, kde Piastri prudce zabrzdil. Tým oba jezdce hned varoval, aby si dávali pozor. Ke skutečné kolizi došlo v Kanadě. Norris vzal incident hned na sebe.
Foto: Getty Images / Clive Rose
„Soupeření roste. Necítíme žádné napětí. Až se šampionát vyostří, napětí určitě poroste, ale jako v Montrealu – jsem rád, že to máme za sebou, protože to nebyla žádná velká událost, Lando to vzal na sebe, Oscar to pochopil, byla to chyba.“
Brown řekl, že přestože očekává, že se oba jezdci ještě někdy srazí, je přesvědčený, že to nikdy nebude úmyslně.
„Jsem si jistý, že se nikdy nebudou navzájem vytlačovat z trati – a právě tehdy vznikají špatné vztahy.“
„Pokud něco vyplave na povrch, budeme to řešit. A jak fungujeme – otevřeně, transparentně a hned. Zvenku to možná vypadá, když sledujete jiné týmové kolegy, že se tam napětí hromadí, a říkáte si: ‚Zasáhli už, nebo to nechávají vygradovat? My hned vypustíme vzduch z balonku, pokud ucítíme, že něco narůstá – ale zatím jsme nic takového nezaznamenali.“
„Budou spolu závodit ještě dlouho v jednom týmu, takže je důležité, aby ten vztah dál rostl – protože nejde jen o letošní sezónu, ale přenáší se to i do příštího roku a dál.“
Na třetím místě je Max Verstappen, který ale ztrácí už 97 bodů, i když podle Browna má stále šanci titul získat.
Matematickou šanci mají mimochodem všichni jezdci kromě Bearmana a Colapinta. Ve zbývajících víkendech bude možné získat ještě 274 bodů (250 v závodech a 24 ve sprintech).
Pokud se boj o titul ke konci sezóny zúží jen na jezdce McLarenu, chce si tým s oběma jezdci sednout a probrat nevyhnutelnou situaci – že jeden titul získá a druhý ne.
„Oba cítí šanci na titul – ale vyhrát může jen jeden, takže to určitě bude těžké pro toho, kdo nevyhraje, za předpokladu, že druhý ano.“
„Prostě si sedneme a řekneme: ‚Jeden z vás vyhraje – bude to nejlepší den vašeho života. Druhý prohraje a budete zdrcený. Jak chcete, abychom k tomu přistoupili? Jak se máme chovat?‘ Budeme k tomu přistupovat s respektem, protože tak přemýšlíme – myslíme na naše lidi.“