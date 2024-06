Zak Brown má po vítězství Norrise druhé tetování

Prvního vítězství se Zak Brown dočkal u McLarenu v Grand Prix Itálie 2021, kdy vyhrál Daniel Ricciardo. V reakci na to si nechal na levou paži vytetovat schéma okruhu v Monze.

Letos přišlo druhé vítězství. Lando Norris vyhrál v Miami, a tak si Američan nechal udělat druhé tetování. Okruh v Miami má na své pravé paži.

„Jo, zase jsem to udělal,“ napsal Brown na Instagram. „Další tetování, tentokrát za naše vítězství v Miami a Landovo první v F1. Musím říct, že to bylo stejně bolestivé jako poprvé.“

Není asi moc pravděpodobné, že by si nechal Brown udělat tetování pokaždé, když McLaren vyhraje. Možná by ale ještě mohl zvládnout třetí a to poté, co své první vítězství získá Oscar Piastri.