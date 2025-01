Zak Brown je pro placené stewardy. McLaren je připraven na ně přispět

Posledních několik let se diskutuje o možnosti, že by sportovní komisaři byli stálí a placení.

Ředitel závodu nebo řidič safety caru jsou pozice, které jsou stálé a placené. Sportovní komisaři se ale střídají a jde spíše o dobrovolnictví.

Už delší dobu se proto objevují názory, že by sportovní komisaři měli být stále stejní a placení. Mimo jiné by to mohlo zlepšit konzistenci v rozhodování.

Prezident FIA Muhammad bin Sulajim se tomu nebrání, ale federace na to podle něj nemá peníze. Na druhou stranu chce FIA vytvořit oddělení, které bude vychovávat nové činovníky – ředitele závodů, stewardy apod.

Bude to potřeba. Vloni skončili v roli ředitele závodu Niels Wittich a v roli sportovního komisaře Tim Mayer. Dnes pak FIA oznámila konec dalšího sportovního komisaře – Johnnyho Herberta.

Šéf McLarenu Zak Brown na Autosport Business Exchange uvedl, že jeho tým je připraven myšlenku stálých sportovních komisařů podpořit a nemá problém ani s tím, že by na ně přispíval.

„Mít neplacené stewardy na částečný úvazek, kteří rozhodují v mnohamiliardovém sportu, kde jde o všechno, aby rozhodli správně... Nemyslím si, že budeme úspěšní, pokud nebudeme mít stewardy na plný úvazek,“ řekl Brown.

Brown řekl, že by chtěl „mít stewardy na plný úvazek, kteří mohou subjektivně rozhodovat, zda to bylo správné, nebo ne.“

„Co se týče placení stewardů, bude to asi mezi kolegy z týmů nepopulární. Budu rád, když budou McLaren a všechny závodní týmy přispívat. Pro sport je to velmi důležité. Nemůže to být tak drahé, když přispívají všichni.“

„Co nevím, je, jaký je smluvní vztah mezi FIA a formulí 1, pokud jde o míru očekávání. Ale nakonec smlouva říká, že stewardi na částečný úvazek nejsou placeni.“

„V každém podnikání platí, že pokud chcete něco změnit, říká se tomu objednávka změny, a pokud chcete něco změnit, musíte za to zaplatit,“ dodal.

„Takže pokud za to budeme muset zaplatit, nemyslím si, že to bude významná částka.“