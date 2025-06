Zak Brown by rád opět viděl Fernanda Alonsa ve voze McLarenu

McLaren se v roce 2027 po letech vrátí do Le Mans. Jeho výkonný ředitel Zak Brown nyní promluvil o tom, proč by v hypercaru britské stáje rád viděl Fernanda Alonsa.

Již o tomto víkendu je na programu další ročník slavné 24hodinovky v Le Mans, což tradičně spouští lavinu otázek a spekulací na téma toho, který z aktuálních pilotů F1 by se v budoucnu mohl tohoto závodu zúčastnit.

Dva z nich ostatně již tu zkušenost mají, a to rovnou vítěznou. Nico Hülkenberg ovládl nejprestižnější okruhový vytrvalostní závod v roce 2015 s Porsche, zatímco Fernando Alonso ve Francii slavil s Toyotou v letech 2018 a 2019.

V současné době navíc seriál WEC, jehož součástí je i tato významná 24hodinovka, přitahuje i značky, které známe z F1. Momentálně v šampionátu WEC a v jeho nejvyšší třídě působí například Ferrari či Alpine. Od roku 2027 se pak přidá i McLaren.

A právě jeho výkonný šéf Zak Brown se nyní nechal slyšet, že by si dokázal představit, že by barvy McLarenu ve WEC hájil dvojnásobný mistr světa F1 Fernando Alonso.

„Alonso je jeden z nejlepších, což vím, protože za nás jezdil (v F1, pozn. red.),“ řekl Brown deníku Marca.

„Je to neuvěřitelný sportovec. Jeho dny v F1 brzy skončí, zatímco my jsme nedávno oznámili, že se vracíme do Le Mans...Už ten závod vyhrál a já bych ho rád viděl zpátky v McLarenu,“ uvedl americký obchodník na adresu 43letého Alonsa, který v minulosti naznačil, že by se případné další účasti v Le Mans nebránil.

Otázkou však je, zda by to mohlo být právě s McLarenem. Alonso totiž zároveň plánuje i po kariéře v F1 zůstat spjatý se značkou Aston Martin, která se v Le Mans rovněž angažuje.