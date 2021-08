Zájmy týmu budu vždy upřednostňovat před vlastními, říká Russell

Během letní přestávky by se mělo rozhodnout o týmovém kolegovi Lewise Hamiltona u Mercedesu v příští sezóně. Kromě současného pilota Mercedesu Valtteriho Bottase je největším kandidátem na sedačku právě talentovaný Russell, který třetím rokem čeká na svou šanci u Williamsu.

V loňské Velké ceně Sachíru, kde dostal u Mercedesu šanci nahradit pro jeden závod Hamiltona, který byl pozitivně testován na covid-19, ukázal, že dokáže patřit k nejrychlejším.

Podle mnohých by se však s jeho příchodem u Mercedesu mohla vytratit pozice jasné týmové jedničky a dvojky. V garáži Mercedesu by tak mohlo dojít k takové rivalitě, jaká byla v roce 2016 mezi Hamiltonem a Nicem Rosbergem.

Když byl ale nyní Russell dotázán na svou budoucnost a možný přestup do Mercedesu, 23letý Brit jasně řekl o svých cílech.

„Moje ambice a cíle jsou zcela jasné, chci se stát mistrem světa F1. Nikdy bych ale nedal své vlastní cíle před cíle týmu bez ohledu na to, kdo je můj týmový kolega,“ řekl Russell.

„Stejné je to teď tady ve Williamsu. Nikdy bych neudělal nic, co by ublížilo mému vztahu s týmovým kolegou a uvědomuji si, že abyste mohli dosáhnout svých vlastních cílů, potřebujete, aby tým fungoval.“

„Na čele musí stát týmový duch, aby bylo možné dosáhnout cílů týmu. Pokud toho tým dosáhne, pak jako jezdec máte šanci, nikdy jsem ale nestavěl své vlastní zájmy před cíle týmu.“

Že dokáže být týmovým hráčem ukázal Russell při posledním závodě v Maďarsku, kdy sám Williamsu navrhl, aby obětoval svůj závod a pomohl tak týmovému kolegovi Nicholasi Latifimu, který v tu chvíli jel před ním.

„V Maďarsku to byl závod o undercutu. Věděl jsem, že Nicholas jede třetí a kdyby dojel do cíle třetí nebo čtvrtý, těch 15 nebo 12 bodů by bylo zcela dostačujících na dosažení osmého místa v šampionátu,“ řekl Russell.

„Vždy jsem to říkal. Zájmy týmu budu stavět před vlastní, protože koneckonců jsem týmový hráč a chci, abychom my jako tým dosáhli co nejvíce bodů.“

V Maďarsku v bodované desítce nakonec dojeli oba piloti Williamsu a tým z Grove se tak v průběžném pořadí Poháru konstruktérů posunul na osmé místo.